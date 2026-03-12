Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου κάνει… αγώνα (για την Περιφέρεια Αττικής)

Το έχει πάρει σοβαρά ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αυτό με την περιφέρεια Αττικής, έστω κι αν είμαστε μακριά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας έχει ξεκινήσει ουσιαστικά τον προεκλογικό του αγώνα από τώρα, για δύο λόγους: Πρώτον, θέλει να προλάβει άλλες υποψηφιότητες από το χώρο της κεντροαριστεράς και δεύτερον, ξέρει ότι ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι ισχυρός αντίπαλος, που δύσκολα θα νικηθεί εάν περιμένει κάποιος την τελική ευθεία.

Έτσι λοιπόν την Κυριακή στην Αγία Βαρβάρα, – “στον τόπο που μεγάλωσα και έκανα τα πρώτα μου βήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση”, όπως λέει – οργανώνει στις 11:00 το πρωί, στην Πλατεία Αγίας Ελεούσης, εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσει για τις “προοπτικές ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας και το νέο μου βήμα στην Περιφέρεια Αττικής”.

Επίμονος ο Γιάννης…

