search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 15:06
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 14:46

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου κάνει… αγώνα (για την Περιφέρεια Αττικής)

12.03.2026 14:46
giannis_xatzitheodosiou

Το έχει πάρει σοβαρά ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αυτό με την περιφέρεια Αττικής, έστω κι αν είμαστε μακριά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας έχει ξεκινήσει ουσιαστικά τον προεκλογικό του αγώνα από τώρα, για δύο λόγους: Πρώτον, θέλει να προλάβει άλλες υποψηφιότητες από το χώρο της κεντροαριστεράς και δεύτερον, ξέρει ότι ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι ισχυρός αντίπαλος, που δύσκολα θα νικηθεί εάν περιμένει κάποιος την τελική ευθεία.

Έτσι λοιπόν την Κυριακή στην Αγία Βαρβάρα, – “στον τόπο που μεγάλωσα και έκανα τα πρώτα μου βήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση”, όπως λέει – οργανώνει  στις 11:00 το πρωί, στην Πλατεία Αγίας Ελεούσης, εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσει για τις “προοπτικές ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας και το νέο μου βήμα στην Περιφέρεια Αττικής”.

Επίμονος ο Γιάννης…

Διαβάστε επίσης:

Θέλει ο Βελόπουλος να κρυφτεί και οι εξορύξεις δεν τον αφήνουν…

Αβρότητες Σαμαρά για την… προτεραιότητα

Ο Πετρουλάκης διακωμωδεί τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με… μουσικοσυνθέτες 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SMR
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος: Οι αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι πανάκριβοι, επικίνδυνοι και με ιστορικό αποτυχιών

gap_fyssas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου για Χρυσή Αυγή: Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

enasel_1
ΥΓΕΙΑ

ΕΝ.Α.ΕΛ: Δυο νέα προγράμματα δίνουν γνώση και φωνή στους ασθενείς για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους

famellos-haritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για Βορίδη: Μονόδρομος η σύσταση προανακριτικής

giannis_xatzitheodosiou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου κάνει… αγώνα (για την Περιφέρεια Αττικής)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 15:05
SMR
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος: Οι αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι πανάκριβοι, επικίνδυνοι και με ιστορικό αποτυχιών

gap_fyssas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου για Χρυσή Αυγή: Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

enasel_1
ΥΓΕΙΑ

ΕΝ.Α.ΕΛ: Δυο νέα προγράμματα δίνουν γνώση και φωνή στους ασθενείς για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους

1 / 3