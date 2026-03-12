Ο Λαφαζάνης διαδηλώνει κατά του πολέμου στο Ιράν με φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με ένα πορτρέτο του νεκρού πλέον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διαδήλωσε στο Σύνταγμα ο Παναγιώτης Λαφαζάνης κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας θέλοντας να τονίσει την αντίθεσή του στην επιχείρηση κατά του Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ, προσήλθε στην αντιπολεμική διαδήλωση κρατώντας μία φωτογραφία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, μετά από τον σαρωτικό βομβαρδισμό του αρχηγείου του από την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ.
Τον Αλί Χαμενεΐ διαδέχθηκε ο γιος του Μοτζάμπα, που τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του και μέλη της οικογένειάς του.
