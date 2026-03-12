search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 19:58
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

12.03.2026 19:06

Ο Σαμαράς και οι… Βρούτοι

12.03.2026 19:06
Πώς τα φέρνει η ζωή!

Στη συζήτηση λοιπόν στη Βουλή για τη σύμβαση με τη Chevron ο Αντώνης Σαμαράς τις έριξε τις αιχμές για την κυβέρνηση. Και μάλιστα αιχμές σκληρές, όχι για να περάσει η ώρα. Ουσιαστικά ο πρώην πρωθυπουργός λέει ότι παραχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο.

Ποιοι του απάντησαν εκ μέρους της κυβέρνησης; Άμεσα ο υπουργός Παπασταύρου και έμμεσα ο εισηγητής της ΝΔ Μαρκόπουλος.

Και οι δύο δικά του πολιτικά παιδιά! Εκείνος τους ανέδειξε, τους έδωσε την ευκαιρία και τους στήριξε πολύ δυνατά.

Κι όμως! Δεν είχαν κανένα πρόβλημα να σταθούν απέναντί του – άντε, ίσως ο Μαρκόπουλος να είχε κάποιες αναστολές, που όμως δεν αρκούσαν.

Το σύνδρομο του… Βρούτου και σε τούτη την περίπτωση λοιπόν…

