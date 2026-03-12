Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Δεν «πέφτει» το καθεστώς του Ιράν, λένε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι η ηγεσία του Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφη και δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει σύντομα, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες αδιάκοπων βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Πολλές» αναφορές των μυστικών υπηρεσιών παρέχουν «συνεπή ανάλυση ότι το καθεστώς δεν κινδυνεύει» να καταρρεύσει και «διατηρεί τον έλεγχο του ιρανικού λαού», δήλωσε στο Reuters μία από τις πηγές. Η τελευταία αναφορά ολοκληρώθηκε τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε η πηγή.

Με την πολιτική πίεση να αυξάνεται λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών του πετρελαίου, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα τερματίσει «σύντομα» τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ από το 2003. Ωστόσο, η εξεύρεση ενός αποδεκτού τερματισμού του πολέμου θα μπορούσε να είναι δύσκολη, εάν οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν παραμείνουν σταθερά προσηλωμένοι στις θέσεις τους.

Η αναφορά των μυστικών υπηρεσιών υπογραμμίζει τη συνοχή της θρησκευτικής ηγεσίας του Ιράν, παρά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ισραηλινοί αξιωματούχοι σε κλειστές συζητήσεις έχουν επίσης αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι ο πόλεμος θα οδηγήσει στην κατάρρευση της θρησκευτικής ηγεσίας, όπως δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters. Οι πηγές τόνισαν ότι η κατάσταση επί τόπου είναι ρευστή και ότι η δυναμική εντός του Ιράν μπορεί να αλλάξει.

Από την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν χτυπήσει μια σειρά από ιρανικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών συστημάτων, των πυρηνικών εγκαταστάσεων και μελών της ανώτερης ηγεσίας. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει διάφορους λόγους για τον πόλεμο. Ανακοινώνοντας την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης, ο Τραμπ προέτρεψε τους Ιρανούς να «αναλάβουν την εξουσία της χώρας τους», αλλά οι κορυφαίοι σύμβουλοί του έχουν από τότε αρνηθεί ότι ο στόχος ήταν η ανατροπή της ηγεσίας του Ιράν.

Εκτός από τον Χαμενεΐ, οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει δεκάδες ανώτερους αξιωματούχους και μερικούς από τους υψηλότερους σε βαθμό διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Ωστόσο, οι αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι το IRGC και οι προσωρινοί ηγέτες που ανέλαβαν την εξουσία μετά το θάνατο του Χαμενεΐ διατηρούν τον έλεγχο της χώρας. Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, μια ομάδα ανώτερων σιιτών κληρικών, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ανακήρυξε τον γιο του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, νέο ανώτατο ηγέτη.

Το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να επιτρέψει σε οποιαδήποτε υπολείμματα της προηγούμενης κυβέρνησης να παραμείνουν ανέπαφα, δήλωσε μια τέταρτη πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα. Δεν είναι σαφές πώς η τρέχουσα στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα ανατρέψει την κυβέρνηση. Πιθανότατα θα απαιτηθεί χερσαία επιχείρηση που θα επιτρέψει στους ανθρώπους στο Ιράν να διαδηλώσουν με ασφάλεια στους δρόμους, ανέφερε η πηγή.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν. Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι κουρδικές πολιτοφυλακές με έδρα το γειτονικό Ιράκ διαβουλεύθηκαν με τις ΗΠΑ σχετικά με το πώς και αν θα επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό τμήμα της χώρας. Μια τέτοια εισβολή θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, επιτρέποντας στους Ιρανούς να εξεγερθούν εναντίον της κυβέρνησης.

Ο Αμπντουλάχ Μοχτάντι, επικεφαλής του Κόμμα Κομάλα του Ιρανικού Κουρδιστάν, μέλος μιας εξαμελούς συμμαχίας ιρανικών κουρδικών κομμάτων, δήλωσε σε συνέντευξή του την Τετάρτη ότι τα κόμματα είναι άριστα οργανωμένα εντός του Ιράν και ότι «δεκάδες χιλιάδες νέοι είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα» εναντίον της κυβέρνησης, εάν λάβουν την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ο Μοχτάντι είπε ότι έχει λάβει αναφορές από το εσωτερικό του ιρανικού Κουρδιστάν ότι μονάδες του IRGC και άλλες δυνάμεις ασφαλείας έχουν εγκαταλείψει βάσεις και στρατώνες από φόβο για επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Έχουμε δει απτά σημάδια αδυναμίας στις κουρδικές περιοχές», είπε. Ωστόσο, πρόσφατες αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των ιρανικών κουρδικών ομάδων να συνεχίσουν τον αγώνα τους ενάντια στις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με αυτές τις εκτιμήσεις. Οι μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι οι ομάδες δεν διαθέτουν την απαραίτητη πολεμική ισχύ και τον απαραίτητο αριθμό μελών, ανέφεραν.

Οι ιρανικές κουρδικές ομάδες ζήτησαν τις τελευταίες ημέρες από ανώτερους αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον και από Αμερικανούς νομοθέτες να τους παράσχουν όπλα και θωρακισμένα οχήματα, σύμφωνα με άλλη πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα. Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ιρανικές κουρδικές ομάδες να εισέλθουν στο Ιράν.

