Χέγκσεθ για Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Έχει τραυματιστεί και ίσως έχει παραμορφωθεί (Video)

Την εκτίμηση ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ μπορεί ακόμα και να έχει παραμορφωθεί κατέθεσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στη διάρκεια ενημέρωσης για την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Γνωρίζουμε ότι ο νέος, ο λεγόμενος, όχι και τόσο ανώτατος ηγέτης έχει τραυματιστεί και πιθανόν έχει υποστεί παραμόρφωση» είπε ο Χέγκσεθ, ενώ αναφερόμενος στη δήλωση Χαμενεΐ, τη χαρακτήρισε αδύναμη.

«Δεν υπήρχε φωνή και δεν υπήρχε βίντεο. Ήταν γραπτή δήλωση», είπε. «Το Ιράν διαθέτει πολλές κάμερες και πολλές συσκευές εγγραφής φωνής. Γιατί μια γραπτή δήλωση; Νομίζω ότι ξέρετε γιατί. Ο πατέρας του είναι νεκρός. Είναι φοβισμένος, είναι τραυματισμένος και στερείται νομιμότητας. Είναι ένα χάος για αυτούς. Ποιος είναι επικεφαλής; Ίσως ούτε το ίδιο το Ιράν να γνωρίζει. Με κάθε ώρα που περνά, γνωρίζουμε και γνωρίζουν ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του κακού καθεστώτος τους καταρρέουν».

Κατά τα λοιπά, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «αποδεκατίζουν τον στρατό του ιρανικού καθεστώτος με τρόπο που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί». «Ποτέ στο παρελθόν ένας σύγχρονος, ικανός στρατός, όπως αυτός που διέθετε το Ιράν, δεν έχει καταστραφεί τόσο γρήγορα και δεν έχει καταστεί ανίκανος να πολεμήσει» είπε. «Είπαμε ότι δεν θα ήταν δίκαιη μάχη, και όντως δεν ήταν».

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν χτυπήσει περισσότερους από 15.000 εχθρικούς στόχους. «Αυτό σημαίνει πάνω από 1.000 την ημέρα, κάτι που καμία άλλη συμμαχία χωρών στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει» πρόσθεσε.

O Αμερικανός υπουργός «Πολέμου» ισχυρίστηκε ότι το Ιράν δεν διαθέτει αεροπορία, αεράμυνα ή ναυτικό και ότι οι εκτοξευτές πυραύλων του καταστρέφονται. «Ο αριθμός των πυραύλων του Ιράν έχει μειωθεί κατά 90%, ενώ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης του έχουν μειωθεί κατά 95%. Το Ιράν επιδεικνύει “απόλυτη απελπισία” στα Στενά του Ορμούζ – το πιο πολυσύχναστο κανάλι μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο – αλλά αυτό είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε» συμπλήρωσε.

Ο Χέγκσεθ είπε ότι η ηγεσία του Ιράν κρύβεται και ότι η βούληση των ΗΠΑ είναι «ακλόνητη, οι επιλογές μας έχουν μεγιστοποιηθεί και οι δυνατότητές μας συνεχίζουν να ενισχύονται». Ο Πρόεδρος Τραμπ κρατά τα χαρτιά, είπε. «Αυτός θα καθορίσει τον ρυθμό, το τέμπο και το χρονοδιάγραμμα αυτής της σύγκρουσης». Πρόσθεσε ότι σήμερα θα είναι «για άλλη μια φορά ο μεγαλύτερος αριθμός επιθέσεων που έχει πραγματοποιήσει η Αμερική πάνω από τους ουρανούς του Ιράν».

Διαβάστε επίσης:

Πετρέλαιο: Γιατί δεν πρόκειται να υποχωρήσει άμεσα η τιμή του, ακόμα κι αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα

Mυστήριο με τη διακοπή συνέντευξης του ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ: «Σε θέλει ο Πρόεδρος», επέστρεψε… σαν χαμένος

Φρίκη στη Νέα Υόρκη: 75χρονος σκότωσε και διαμέλισε την 34χρονη σύζυγό του