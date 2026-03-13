Εβελίνα Παπούλια: «Δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη αλλά απόλυτα ερωτευμένη» (Video)

Τη στάση της απέναντι στον γάμο ανέλυσε η Εβελίνα Παπούλια, καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», επισημαίνοντας ότι είναι ένα θέμα που δεν την αφορά ως συνθήκη, αλλά στην ουσία του.

Όπως τόνισε, δεν την απασχολεί να είναι παντρεμένη με κάποιον, αλλά απόλυτα ερωτευμένη μαζί του. Στη φάση ζωής που βρίσκεται σήμερα δεν την ενδιαφέρει ένα τέτοιο ενδεχόμενο -υπογραμμίζει-, προτιμώντας να επενδύσει σε μια ποιοτική σχέση με τον σύντροφό της.

«Ήμουν μεγάλη όταν παντρεύτηκα και χώρισα σε μία μέρα. Ο γάμος δεν είναι κάτι τρομερό. Εγώ θεωρώ ότι δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω. Τώρα δεν έχω λόγο να παντρευτώ. Εγώ δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη, αλλά ελεύθερη και απόλυτα ερωτευμένη με τον άνθρωπο που είμαι» ανέφερε μεταξύ άλλων.

