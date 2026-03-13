Ευρωπαϊκά παζάρια με Τεχεράνη για ασφαλή διέλευση στα Στενά του Ορμούζ

Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Ιταλία, έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με την Τεχεράνη επιδιώκοντας να διαπραγματευθούν μια συμφωνία που θα εγγυάται την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές προσπάθειες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των ενεργειακών αποστολών από τον Κόλπο.

Οι αποστολές μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού στην είσοδο του Κόλπου από το οποίο συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), είναι πλέον αμελητέες μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και τη δέσμευση του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας να διατηρήσει τα στενά κλειστά.

Χώρες της Ευρώπης ξεκίνησαν προκαταρκτικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες στους Financial Times, καθώς ναυτιλιακές εταιρείες στρέφονται προς τα ναυτικά δυτικών κρατών για πιθανές συνοδείες των δεξαμενόπλοιών τους.

Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που συμμετέχουν στις συνομιλίες, ανέφεραν δύο από τους αξιωματούχους. Ο πρώτος αξιωματούχος δήλωσε ότι και η Ιταλία έχει επίσης επιχειρήσει να ανοίξει συζητήσεις με την Τεχεράνη για το ζήτημα.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι συνομιλίες θα προχωρήσουν ή ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να διαπραγματευθεί επί του θέματος, τόνισαν δύο από τους αξιωματούχους. Υπάρχουν ευρέως διαδεδομένες υποψίες ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ώστε να ασκήσει πίεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση, ενώ ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεσμεύθηκε να συνεχίσει τον αποκλεισμό των στενών.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιδιώξει με μεγάλη προσοχή να αποφύγουν οποιαδήποτε άμεση συμμετοχή στη σύγκρουση, ενώ ορισμένες έχουν επικρίνει την αρχική αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που προκάλεσε τον ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο.

Οι κυβερνήσεις ανησυχούν έντονα ότι ένας παρατεταμένος αποκλεισμός των στενών θα αυξήσει το ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα οικονομικά προβλήματα της ηπείρου και ασκώντας επιπλέον πίεση σε ήδη επιβαρυμένους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι από σχεδόν 60 δολάρια στην αρχή του έτους, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 75% την ίδια περίοδο.

Η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα διαθέτουν πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ωστόσο κανένα ευρωπαϊκό ναυτικό δεν είναι πρόθυμο να συνοδεύσει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

«Πρέπει να υπάρχει επιτρεπτό περιβάλλον», δήλωσε ο πρώτος αξιωματούχος. Ένας δεύτερος αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομάσει ποιες χώρες βρίσκονται σε συζητήσεις με την Τεχεράνη, δήλωσε ότι άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν εκφράσει αντίθεση στις προσπάθειες προσέγγισης. «Ορισμένοι πιστεύουν ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους Ιρανούς. Όμως τα κράτη της ΕΕ έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις επ’ αυτού, γεγονός που καθιστά την κατάσταση πιο περίπλοκη», ανέφερε.

Οι κινήσεις Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας

Η Βρετανία δεν βρίσκεται σε άμεσες συνομιλίες με το Ιράν σχετικά με την πρόσβαση στα στενά, σύμφωνα με Βρετανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ιβέτ Κούπερ, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, συζητά με κράτη του Κόλπου τη συνέχεια του εφοδιασμού σε πετρέλαιο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το Παρίσι θα ήταν έτοιμο να συμμετάσχει σε συνοδείες πλοίων εάν η σύγκρουση αποκλιμακωθεί.

Εκπρόσωπος του Ελιζέ παρέπεμψε τους Financial Times σε ανάρτηση του Μακρόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα, στην οποία ανέφερε ότι είχε συνομιλήσει με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και του τόνισε ότι η Τεχεράνη «πρέπει να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ώστε να τερματιστεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ».

Από την πλευρά της Ιταλίας, εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα των FT. Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο δήλωσε σε συνέντευξή του στην Corriere della Sera: «Προσπαθούμε να πετύχουμε ώστε η Ευρώπη να μιλήσει με μία ενιαία, κοινή φωνή… προωθώντας δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι να ζητηθεί επισήμως… να επιτραπεί σε πλοία χωρών που δεν βρίσκονται σε πόλεμο να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ».

