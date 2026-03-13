«Καλεσμένη» και η εφορία σε γάμους, βαφτίσια, δεξιώσεις: Υποχρεωτικό το ψηφιακό πελατολόγιο για εταιρίες catering και εκδηλώσεων

Πιο αυστηρός γίνεται ο φορολογικός έλεγχος στον χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά, αμέσως μετά το Πάσχα, στην επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου σε δραστηριότητες που σχετίζονται με γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και δεξιώσεις.

Με την εφαρμογή του νέου αυτού εργαλείου, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να καταγράφει τόσο τον αριθμό των καλεσμένων όσο και τα παραστατικά που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις, επιχειρώντας να περιορίσει τη φοροδιαφυγή σε έναν κλάδο όπου τα φαινόμενα παραβατικότητας θεωρούνται διαχρονικά έντονα.

Σύμφωνα με στελέχη της φορολογικής διοίκησης, φέτος μπαίνει στο μικροσκόπιο το σύνολο της λεγόμενης «βιομηχανίας» των κοινωνικών εκδηλώσεων. Οι έλεγχοι θα αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις που διαθέτουν χώρους δεξιώσεων — από αίθουσες εκδηλώσεων έως κτήματα που φιλοξενούν γάμους και βαπτίσεις — όσο και τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering). Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να αποφευχθεί το φαινόμενο προηγούμενων ετών, όταν ολόκληρες σεζόν περνούσαν χωρίς ουσιαστική εποπτεία σε δραστηριότητες που θεωρούνται ιδιαίτερα επιρρεπείς σε «μαύρες» συναλλαγές.

Ηλεκτρονικό βιβλίο πελατών

Κομβικό ρόλο στη νέα ελεγκτική στρατηγική παίζει το ψηφιακό πελατολόγιο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πελατών τους πριν από την παροχή της υπηρεσίας αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της. Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και θα διασταυρώνονται σε πραγματικό χρόνο με τα τιμολόγια και τις αποδείξεις που εκδίδονται, δημιουργώντας έναν πλήρη ψηφιακό χάρτη των συναλλαγών.

Οι έλεγχοι αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Εάν εντοπιστεί πελάτης σε επαγγελματικό χώρο χωρίς να έχει προηγουμένως καταχωριστεί στο ψηφιακό πελατολόγιο, ο επιχειρηματίας κινδυνεύει με την επιβολή σημαντικών προστίμων. Επιπλέον, ένα τέτοιο εύρημα μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την έναρξη πλήρους φορολογικού ελέγχου, με τη φορολογική διοίκηση να εξετάζει σε βάθος τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Το ψηφιακό πελατολόγιο λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα ηλεκτρονικό βιβλίο πελατών, το οποίο ορισμένοι κλάδοι επαγγελματιών και επιχειρήσεων υποχρεούνται να τηρούν. Μέσω του συστήματος, οι υπόχρεες επιχειρήσεις καταγράφουν και αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ, σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους.

Ψηφιακή εποπτεία

Η εφαρμογή του έρχεται να συμπληρώσει άλλα ψηφιακά εργαλεία που έχουν ήδη εισαχθεί στο φορολογικό σύστημα, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA και το ψηφιακό δελτίο αποστολής για την παρακολούθηση της διακίνησης εμπορευμάτων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ψηφιακής εποπτείας, που θα ενισχύει τη φορολογική συμμόρφωση και θα περιορίζει τα περιθώρια φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει και προς όφελος των επιχειρήσεων, καθώς επιτρέπει την αυτοματοποίηση της διαχείρισης των πελατών και τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις. Μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον οι επαγγελματίες μπορούν να καταχωρίζουν νέους πελάτες, να τροποποιούν ή να ενημερώνουν υπάρχουσες εγγραφές, να ακυρώνουν συναλλαγές χωρίς τη διαδικασία χειροκίνητης υποβολής εγγράφων και να συνδέουν τα στοιχεία των πελατών με τα αντίστοιχα παραστατικά.

Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, το νέο σύστημα θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να έχουν καλύτερη εικόνα των συναλλαγών τους, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει την πιθανότητα λαθών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε φορολογικές κυρώσεις.

Ήδη το ψηφιακό πελατολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε σειρά δραστηριοτήτων που σχετίζονται κυρίως με τον κλάδο των οχημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, φανοποιεία, επιχειρήσεις που εγκαθιστούν συναγερμούς ή ηχοσυστήματα σε οχήματα, χώροι στάθμευσης, πλυντήρια αυτοκινήτων, καθώς και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και άλλων αυτοκινούμενων μηχανημάτων, είτε για επαγγελματική είτε για ιδιωτική χρήση.

