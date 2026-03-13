Λουτράκι: Επιτέθηκαν σε 20χρονο με νυστέρι – Τον τραυμάτισαν σε πρόσωπο, κοιλιά και πόδια

Σοκαριστική επίθεση με νυστέρι σε νεαρό στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog.gr, περίπου στις 7 το πρωί της Πέμπτης, ένας 20χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου.

Ο νεαρός είχε δεχθεί επίθεση από ομάδα ατόμων στο πάρκο της Δεξαμενής, φέροντας πολλά τραύματα από νυστέρι στο πρόσωπο, στην κοιλιά και στα πόδια, ενώ είχε και μώλωπες από χτυπήματα στο πρόσωπο και το στήθος.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας του παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματα που φέρει είναι επιφανειακά.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ αναζητούν τα άτομα που επιτέθηκαν στον νεαρό.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκίδα: Νεκρός 35χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του, τι εκτιμούν οι αρχές

Βόλος: Ανήλικος χωρίς δίπλωμα παραβίασε… τον μισό ΚΟΚ, τραυμάτισε δύο αστυνομικούς και συνελήφθη

Ηλεία: Παππούς και θείοι πίσω από την αρπαγή δύο παιδιών στα Λαστέικα

