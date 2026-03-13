Ο έλεγχος με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μειώσει κατά το ήμισυ τις περιττές παραπομπές για γλαύκωμα

Το γλαύκωμα αποτελεί κύρια αιτία μη αναστρέψιμης τύφλωσης παγκοσμίως και συχνά δεν διαγιγνώσκεται μέχρι να προχωρήσει η απώλεια όρασης. Ο έλεγχος σε ολόκληρο τον πληθυσμό θεωρείται εδώ και καιρό μη πρακτικός, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρουν μια πιο βιώσιμη επιλογή.

Σύμφωνα με μια δημοσίευση στο The Lancet Primary Care, ένα νέο εργαλείο ελέγχου που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη μειώνει τον αριθμό των περιττών παραπομπών για γλαύκωμα κατά το ήμισυ, διατηρώντας παράλληλα παρόμοιο επίπεδο ακρίβειας με τις διαγνώσεις των οφθαλμιάτρων.

Η μελέτη διεξήχθη σε ένα ενιαίο κέντρο προληπτικού ελέγχου στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας το 2023, όπου 671 ενήλικες ηλικίας 55–65 ετών υποβλήθηκαν σε έλεγχο για γλαύκωμα μέσω του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης που ανέλυε εικόνες των ματιών.

Οι εικόνες βαθμολογήθηκαν επίσης ανεξάρτητα από έξι ειδικούς στο γλαύκωμα. Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης παρέπεμψε 66 άτομα (9,8%), σε σύγκριση με 118 παραπομπές (18,0%) από τους οφθαλμιάτρους, με το γλαύκωμα να διαγιγνώσκεται σε 40 συμμετέχοντες (6,4%).

Τα ευρήματα

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το εργαλείο που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη εντόπισε σωστά το 78% των ατόμων που είχαν πραγματικά γλαύκωμα (σε σύγκριση με το 75% που εντοπίστηκε από τους οφθαλμιάτρους) και απέκλεισε σωστά την ασθένεια στο 95% των ατόμων που δεν την είχαν (σε σύγκριση με το 91% από τους οφθαλμιάτρους).

Οι συγγραφείς λένε ότι η υψηλή ακρίβεια στον αποκλεισμό ατόμων χωρίς γλαύκωμα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι ψευδείς «συναγερμοί» μπορούν να οδηγήσουν σε περιττές επισκέψεις στο νοσοκομείο, άγχος των ασθενών και πρόσθετη επιβάρυνση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Οι συγγραφείς λένε ότι ο έλεγχος με βάση την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε:

– να υποστηρίξει την έγκαιρη ανίχνευση,

– να μειώσει τις περιττές παραπομπές σε ειδικούς

– να βοηθήσει στην πρόληψη της απώλειας όρασης που μπορεί να αποφευχθεί.

Παράλληλα, θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην καθημερινή πρωτοβάθμια περίθαλψη με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Ωστόσο, τονίζουν ότι επειδή η μελέτη διεξήχθη μέσω ενός υπάρχοντος προγράμματος ελέγχου οφθαλμών για διαβητικούς, (ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων είχε διαβήτη), πράγμα που σημαίνει ότι τα παρατηρούμενα ποσοστά γλαυκώματος μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν αυτά του γενικού πληθυσμού.

Πηγή: medicalxpress.com

