ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 15:30
13.03.2026 13:58

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέα παρέμβαση Τραμπ – Στρατιωτική προστασία στα τάνκερ «αν χρειαστεί»

13.03.2026 13:58
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει στρατιωτική συνοδεία στα πετρελαιοφόρα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, εάν χρειαστεί, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μια τέτοια ενέργεια δεν θα είναι αναγκαία.

«Θα το κάνουμε αν χρειαστεί» είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News, όταν ρωτήθηκε αν οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνοδεύσουν τα τάνκερ μέσω του υδάτινου διαδρόμου, ο οποίος έχει κλείσει λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. «Αλλά, ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά» πρόσθεσε ο Τραμπ. «Θα δούμε τι θα συμβεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μια μακρά διαδικασία αποκατάστασης μετά τις πρόσφατες επιθέσεις που έχει δεχθεί από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. «Θα πάρει χρόνια για να το ξαναχτίσουν» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τους έχουν ήδη «βλάψει πολύ». «Θα τους πλήξουμε πολύ σφοδρά την επόμενη εβδομάδα» πρόσθεσε ο ίδιος.

