ΣΙΝΕΜΑ

13.03.2026 10:32

«The Devil Wears Prada 2»: Κυκλοφόρησε το νέο εντυπωσιακό trailer του πολυαναμενόμενου sequel (photos/video)

g_20cs_the_devil_wears_prada_2_4_87
credit: 20th Century Studios

Η αντίστροφη μέτρηση για το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «The Devil Wears Prada» έχει ξεκινήσει. Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο trailer και την επίσημη αφίσα της μεγάλης επιστροφής των Μέριλ Στριπ (Meryl Streep), Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt) και Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci) στους διάσημους ρόλους των Miranda, Andy, Emily και Nigel αντίστοιχα.

«Σύνελθε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε και με το “εμείς”, εννοώ εσένα», λέει η θρυλική Miranda Priestly (Στριπ) στο ξεκίνημα του trailer καθώς εισβάλλει στο σπίτι της εμβρόντητης Andrea Sachs (Χάθαγουεϊ). Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την ταινία-φαινόμενο του 2006 οι πρωταγωνιστές επιστρέφουν στους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα γραφεία του περιοδικού «Runway».

Σύμφωνα με το Variety, η πλοκή εστιάζει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εμβληματική αρχισυντάκτρια Miranda Priestly εν μέσω της κρίσης που πλήττει τον περιοδικό Τύπο. Το επίκεντρο της σύγκρουσης μετατοπίζεται στη σχέση της με τον χαρακτήρα της Έμιλι Μπλαντ. Η άλλοτε βοηθός της επιστρέφει ως ισχυρό στέλεχος σε όμιλο ειδών πολυτελείας, έχοντας υπό τον έλεγχό της τα διαφημιστικά κονδύλια από τα οποία εξαρτάται η βιωσιμότητα του «Runway».

Το καστ εμπλουτίστηκε με λαμπερά ονόματα όπως οι Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh), Σιμόν Άσλεϊ (Simone Ashley), Λούσι Λιου (Lucy Liu), Μπι Τζέι Νόβακ (B.J. Novak), Τζάστιν Θερού (Justin Theroux), Πάτρικ Μπράμαλ (Patrick Brammall), Λέιντι Γκάγκα (Lady Gaga) και Πολίν Σαλαμέ (Pauline Chalamet), σύμφωνα με το FirstShowing. Συμμετέχουν επίσης οι ηθοποιοί του Μπρόντγουεϊ, Έλεν Τζ. Σεν (Helen J. Shen) και Κόνραντ Ρικάμορα (Conrad Ricamora), μαζί με τον κωμικό Κάλεμπ Χίρον (Caleb Hearon).

Επιπλέον, η Τρέισι Τομς (Tracie Thoms) και ο Τίμπορ Φέλντμαν (Tibor Feldman) επιστρέφουν στους ρόλους των Lily και Irv από την πρώτη ταινία, όπως και ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ (David Frankel) μαζί με την Αλίν Μπρος ΜακKένα ( Aline Brosh McKenna) που υπογράφει ξανά το σενάριο. Το πολυαναμενόμενο «The Devil Wears Prada 2», σε παραγωγή των Γουέντι Φίνερμαν (Wendy Finerman) και Κάρεν Ρόζενφελτ (Karen Rosenfelt), αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 30 Απριλίου.

