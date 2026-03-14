ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 12:41
Άμστερνταμ: Η στιγμή της έκρηξης σε εβραϊκό σχολείο – Ισλαμιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη (Video)

Ένα εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ υπέστη ζημιές από έκρηξη που η δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε ως σκόπιμη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Η έκρηξη, έγινε νωρίς το Σάββατο, σε εβραϊκό σχολείο στην οδό Zeelandstraat, στην περιοχή Buitenveldert της ολλανδικής πρωτεύουσας, και προκάλεσε περιορισμένες ζημιές, δήλωσε η δήμαρχος Φέμκε Χάλσεμα.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, υπάρχει υλικό από κάμερες που αποτυπώνουν τη στιγμή που άτομο πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό, και το οποίο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Η αστυνομία, η δικαιοσύνη και η δήμαρχος αναφέρουν ότι θεωρούν το περιστατικό ως στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας και το αντιμετωπίζουν με μεγάλη σοβαρότητα. Η δήμαρχος έκανε λόγο για μία «δειλή πράξη βίας».

«Ένα σχολείο πρέπει να είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα με ασφάλεια. Το Άμστερνταμ πρέπει να είναι ένας χώρος όπου οι Εβραίοι μπορούν να ζουν με ασφάλεια», δήλωσε η δήμαρχος.

Η ήδη αυστηρή ασφάλεια των εβραϊκών σχολείων και ιδρυμάτων είχε ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μετά την επίθεση της προηγούμενης ημέρας σε συναγωγή στο Ρότερνταμ και εκείνη σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου, στις αρχές της εβδομάδας, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Η οργάνωση «Ashab Al Yamim» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που φαίνεται να δείχνει την έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού.

Η νεοσύστατη ισλαμιστική εξτρεμιστική ομάδα έχει επίσης συνδεθεί με αρκετές άλλες αντισημιτικές επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ των οποίων και μια παρόμοια έκρηξη που σημειώθηκε χθες έξω από συναγωγή στο Ρότερνταμ, η οποία προκάλεσε μια σύντομη πυρκαγιά και ζημιές στο κτίριο, και για την οποία τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν από την ολλανδική αστυνομία.

