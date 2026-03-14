Fars: Ακόμη τρία μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν αποσύρουν αιτήματα ασύλου

Τρία ακόμη μέλη της του Ιράν που είχαν ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία αποφάσισαν να επιστρέψουν στη χώρα.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι δύο παίκτριες και ένα μέλος του προσωπικού υλικοτεχνικής υποστήριξης της ομάδας ανακάλεσαν τις αποφάσεις τους και θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφού αρκετά μέλη της ιρανικής ομάδας ζήτησαν άσυλο κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Ασίας Γυναικών στην Αυστραλία.

Αντιδράσεις προκλήθηκαν όταν ορισμένες παίκτριες αρχικά αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον ιρανικό εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα. Η Αυστραλία αργότερα χορήγησε ανθρωπιστικές βίζες σε αρκετά μέλη της ομάδας που δήλωσαν ότι φοβούνταν διώξεις εάν επέστρεφαν στο Ιράν.

Super League: Δοκιμασία Ολυμπιακού στην Κρήτη, «τελικός» παραμομής στη Λάρισα – Όλο το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Ο Αντονέλι «έγραψε Ιστορία» στην Σανγκάη, ως ο νεαρότερος poleman στα χρονικά

Indian Wells: Πάλεψαν μέχρι τέλους Τσιτσιπάς και Σάκκαρη, αποκλείστηκαν στο θρίλερ του μεικτού διπλού



