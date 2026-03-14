search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 18:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.03.2026 17:36

Fars: Ακόμη τρία μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν αποσύρουν αιτήματα ασύλου

14.03.2026 17:36
Τρία ακόμη μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν που είχαν ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία αποφάσισαν να επιστρέψουν στη χώρα.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι δύο παίκτριες και ένα μέλος του προσωπικού υλικοτεχνικής υποστήριξης της ομάδας ανακάλεσαν τις αποφάσεις τους και θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφού αρκετά μέλη της ιρανικής ομάδας ζήτησαν άσυλο κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Ασίας Γυναικών στην Αυστραλία.

Αντιδράσεις προκλήθηκαν όταν ορισμένες παίκτριες αρχικά αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον ιρανικό εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα. Η Αυστραλία αργότερα χορήγησε ανθρωπιστικές βίζες σε αρκετά μέλη της ομάδας που δήλωσαν ότι φοβούνταν διώξεις εάν επέστρεφαν στο Ιράν.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Fars: Ακόμη τρία μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν αποσύρουν αιτήματα ασύλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 18:03
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

1 / 3