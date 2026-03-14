Super League: Δοκιμασία Ολυμπιακού στην Κρήτη, «τελικός» παραμομής στη Λάρισα – Όλο το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Χωρίς κάποιο ντέρμπι, αλλά με άκρως ενδιαφέρουσες και συνάμα κομβικές αναμετρήσεις διεξάγεται το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου η 25η αγωνιστική της Super League – προτελευταία για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

H αρχή γίνεται το Σάββατο όταν και Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Παγκρήτιο από τον ΟΦΗ ευελπιστώντας σε δική του νίκη και γκέλα της ΑΕΚ ώστε να ανέβει ξανά στην κορυφή. Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο 0-0 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, δείχνοντας και πάλι σημάδια επιθετικής δυσλειτουργίας. Οι Κρητικοί, από την άλλη, έχασαν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» τη θέση στα Play Off 5-8, δεχόμενοι την ισοφάριση στο Πανθεσσαλικό στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το Σάββατο επίσης, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Άρη, με τις δυο ομάδες να έχουν διαφορετικούς στόχους και να είναι σε εκ διαμέτρου αντίθετη αγωνιστική κατάσταση. Τα «λιοντάρια» πέτυχαν στην Τρίπολη την πρώτη φετινή εκτός έδρας νίκη τους (0-1), συγκέντρωσαν επτά βαθμούς στην τελευταία τετράδα αγώνων και δικαιούνται (πια) να ελπίζουν σε παραμονή. Οι «κίτρινοι» πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Το 0-0 με τον Ατρόμητο – με δύο χαμένα πέναλτι – άφησε τους Θεσσαλονικείς του Μιχάλη Γρηγορίου με μόνο μια νίκη στις εννέα τελευταίες αγωνιστικές (1-6-2 με 8-10 τέρματα) και έβαλε σε κίνδυνο τη θέση στην οκτάδα.

Την ίδια μέρα γίνεται και ο «τελικός» στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία είναι η αναμέτρηση στο AEL FC Arena, ανάμεσα σε ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης. Πέντε βαθμοί χωρίζουν τις δυο ομάδες, με τους «βυσσινί» να είναι πια για πέντε ματς χωρίς νίκη (0-2-3 με 3-10 τέρματα) μετά και την ήττα με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και τους Αρκάδες να συμπληρώνουν τέσσερις διαδοχικές ήττες (με 2-8 τέρματα) και εννέα στις δέκα τελευταίες αγωνιστικές μετά και το οδυνηρό 0-1 από τον Πανσερραϊκό, στο ντεμπούτο του Γιώργου Αντωνόπουλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

17:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – Ολυμπιακός

19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Άρης

20:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

16:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ

18:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΑΕΚ

21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

