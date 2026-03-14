«Ιθάκη»: Η Αλεξανδρούπολη ο επόμενος σταθμός για το βιβλίο του Τσίπρα

Η Αλεξανδρούπολη θα είναι η επόμενη πόλη που θα «επισκεφθεί» το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 18 Μαρτίου θα γίνει παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως (Πλαταιών & Αμφιπόλεως) με την παρουσία του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, για «το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου» θα συζητήσουν οι:

Νατάσα Λοΐζου, Σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας

Φώτης Μαλτέζος, Αντιπρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης

Κατερίνα Μπέρδου, Δικηγόρος

Χάρης Τζήμητρας, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη

Χρήστος Χριστοδούλου, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Την παρουσίαση και τον συντονισμό της συζήτησης θα κάνει η δημοσιογράφος Γεωργία Σαδανά και η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19:00.

