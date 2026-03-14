Μ. Μανουσάκης: Καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια και τον τουρισμό η διασύνδεση Κρήτης – Αττικής

Στη σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος του νησιού αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης.

Μιλώντας στο συνέδριο «Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection», ο κ. Μανουσάκης χαρακτήρισε το έργο ως ένα από τα σημαντικότερα που οδηγούν την Κρήτη «στη σύγχρονη εποχή».

Όπως σημείωσε, η διασύνδεση θα έχει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα αναμένεται να εξοικονομήσει περίπου 5 δισ. ευρώ στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη δεκαετία, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειωθούν κατά περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα στο νησί.

Παράλληλα, το έργο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης, καθώς περιορίζει την ανάγκη χρήσης εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Η διασύνδεση του μεγαλύτερου νησιού της χώρας με το ηπειρωτικό σύστημα ενέργειας το καθιστά πιο ασφαλές σε όλα τα επίπεδα, με σημαντικά οφέλη τόσο για την τοπική όσο και για την εθνική οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μανουσάκης ευχαρίστησε επίσης όλους όσοι συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου, υπογραμμίζοντας ότι παρόμοιες συνεργασίες θα απαιτηθούν και στα επόμενα μεγάλα ενεργειακά έργα που προγραμματίζονται.

Όπως σημείωσε, προτεραιότητα αποτελούν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, έργα που κρίνονται απαραίτητα τόσο για οικονομικούς όσο και για εθνικούς λόγους.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη έγκριση από την κυβέρνηση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά, όπως είπε, θα χρηματοδοτήσουν τα έργα διασύνδεσης των νησιών αλλά και τη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας.

«Οι διασυνδέσεις αυτές θα ενισχύσουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή, επιτρέποντας στη χώρα, με τη μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα, να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια προς γειτονικές χώρες», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY η Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026 – Δύο Έλληνες αθλητές, μία αποστολή και ένα μήνυμα που ξεπερνά τον αθλητισμό

HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Holcim: Επεκτείνεται στην Κολομβία με εξαγορά δραστηριοτήτων της Cemex έναντι 485 εκατ. δολαρίων