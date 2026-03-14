ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 09:34
14.03.2026 08:20

Με τον κωδικό ALWN οι μετοχές της ΟΠΑΠ στο ΧΑ από τις 17 Μαρτίου

Με τον νέο κωδικό διαπραγμάτευσης «ALWN» θα εμφανίζονται στο σύστημα ΟΑΣΗΣ οι μετοχές της ΟΠΑΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την Τρίτη 17 Μαρτίου, στο πλαίσιο της αλλαγής της εταιρικής επωνυμίας σε Allwyn AG.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η αλλαγή συνδέεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασυνοριακής μετατροπής της «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Α.Ε.», η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Μαρτίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και θα ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.

Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής, η εταιρεία θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και θα φέρει την επωνυμία Allwyn AG.

Οι μετοχές της εταιρείας θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον νέο κωδικό ΟΑΣΗΣ ALWN, ενώ η αλλαγή των στοιχείων διαπραγμάτευσης αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις 17 Μαρτίου 2026.

Η εταιρεία σημειώνει ότι θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό μόλις ολοκληρωθεί επίσημα η διαδικασία της διασυνοριακής μετατροπής.

