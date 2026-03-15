15.03.2026 13:39

Την Τετάρτη η κηδεία του δημοσιογράφου Αντώνη Κούρτη

Το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2026 στις 14.15, από τα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου Αντώνη Κούρτη, που πέθανε σε ηλικία 92 ετών.

Ο Αντώνης Κούρτης έφυγε από τη ζωή έχοντας συνδέσει τον βίο και το έργο του με πολλές από τις σημαντικότερες σελίδες της δημοσιογραφίας, με κορυφαία τη διεύθυνση της εφημερίδας «Θεσσαλονίκη» από το 1966 ως το 1983. Υπό τη διεύθυνσή του το φύλλο έγινε πόλος συσπείρωσης αντιστασιακών φωνών και προσωπικοτήτων στην περίοδο της δικτατορίας.

Γεννημένος στη Λάρισα το 1934, ήταν πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και άρχισε να δημοσιογραφεί το 1961. Εργάστηκε στις εφημερίδες «Ελεύθερος Λαός», «Δράση» και στη συνέχεια στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη». Ήταν ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων και της ελληνικής εκπομπής της Σουηδικής Ραδιοφωνίας κατά τα χρόνια της δικτατορίας.

Διετέλεσε πρόεδρος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης τις περιόδους 1981-1985 και 1995 -1999.

Από το 1985 μέχρι τον Μάρτιο του 1987 ήταν Γενικός γραμματέας Τύπου και Κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τότε κυβέρνηση.

Υπήρξε Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης από τον Μάιο του 1990 έως τον Μάιο του 1996 και από τον Ιούλιο του 1996 έως τον Μάιο του 1998. Επί της προεδρίας του η ΕΣΗΕΜ-Θ οικοδόμησε ηγετικό προφίλ στα Βαλκάνια, ενώ απέκτησε και την έδρα της στη Στρατηγού Καλλάρη 5. Ήταν επίσης ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), συμμετέχοντας ως Α’ Αντιπρόεδρος στην αρχική διοίκησή της το 1994.

Το 1995 ανέλαβε την ευθύνη της εβδομαδιαίας έκδοσης «Βόρεια Ελλάδα» της εφημερίδας «Η Καθημερινή», ενώ από το 2000 ως το 2007 ανέλαβε τη διεύθυνση στις εφημερίδες «Αγγελιοφόρος» και «Αγγελιοφόρος της Κυριακής».

Το 2011 τιμήθηκε από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ με το Βραβείο Μαρκίδες Πούλιου.

Το δημοσιογραφικό αποτύπωμα του Αντώνη Κούρτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την έντυπη δημοσιογραφία και ειδικότερα με την έννοια της ημερήσιας εφημερίδας, τη σημασία της οποίας για την ενημέρωση δεν έπαψε ποτέ να τονίζει με δημόσιες παρεμβάσεις του.

Διαβάστε επίσης:

Τα …πήρε η Χρηστίδου: «Τσακώθηκα στο καμαρίνι για την ερώτηση που κάναμε στην Μπαλατσινού» (Videos)

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Τηλεθέαση: Οικογενειακή υπόθεση η prime time της Παρασκευής για τον Alpha

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεγάλη ένταση στη Γλυφάδα: Αποβλήθηκε ο Φουρνιέ μετά από φραστικό επεισόδιο με φίλαθλο του Πανιωνίου (Videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο 19χρονος φίλος του θύματος (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρός 78χρονος που παρασύρθηκε από φορτηγό που έκανε όπισθεν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Εκλογή συνέδρων στη σκιά των γκάλοπ και της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου – Οι εκτιμήσεις για τους συσχετισμούς  

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

ΥΓΕΙΑ

Πίεση: Οι ιδανικές τιμές ανά ηλικία (Πίνακας)

ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ πιέζει Συμμάχους και Κίνα για στρατωτική εμπλοκή - Αρνήθηκαν Γαλλία και Γερμανία

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ να αποσύρουν τις βιομηχανίες από την περιοχή - Επίθεση με drones σε στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

