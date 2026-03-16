Αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για data centers ενισχύει τις προοπτικές της Ελλάδας ως περιφερειακού ψηφιακού κόμβου

Η Ελλάδα εμφανίζει αυξανόμενες προοπτικές να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο ψηφιακών υποδομών, προσελκύοντας επενδύσεις στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των data centers. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τη μελέτη για τη χωροθέτηση και ανάπτυξη Κέντρων Δεδομένων που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.

Η ανάλυση της PwC επισημαίνει ότι η γεωγραφική θέση της χώρας, η ενίσχυση της διεθνούς συνδεσιμότητας και η πρόσβαση στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του κλάδου. Παράλληλα, το επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες εγκαταστάσεις ξεπερνά ήδη το 1 GW ισχύος, πολλαπλάσιο της σημερινής εγκατεστημένης δυναμικότητας.

Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια ζήτηση για data centers αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, καθώς η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, των υπηρεσιών cloud και των δικτύων υψηλής ταχύτητας αυξάνει τις ανάγκες για νέες ψηφιακές υποδομές. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα επιδιώκει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη περιφερειακή αγορά.

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY η Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026 – Δύο Έλληνες αθλητές, μία αποστολή και ένα μήνυμα που ξεπερνά τον αθλητισμό

HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Holcim: Επεκτείνεται στην Κολομβία με εξαγορά δραστηριοτήτων της Cemex έναντι 485 εκατ. δολαρίων