Γαλλία – Δημοτικές εκλογές: Η άνοδος της Ακροδεξιάς, οι συσχετισμοί στο Παρίσι και το «ντέρμπι» της Μασσαλίας

Η Γαλλία διεξήγαγε, την Κυριακή (15/3), τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών, με έναν στους δύο ψηφοφόρους να προσέρχεται στις κάλπες για την ανάδειξη των νέων τοπικών αρχόντων.

Συγκεκριμένα, η εκλογική διαδικασία θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή (22/3), με τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου. Από αυτόν θα προκύψουν οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι στη συνέχεια θα εκλέξουν τους δημάρχους και τους κοινοτάρχες των πόλεων. Πάντως, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την καταμέτρηση, η Ακροδεξιά εδραιώνει πλέον την παρουσία της σε επίπεδο δήμων, ενώ στο Παρίσι καταγράφεται σαφές προβάδισμα των Σοσιαλιστών.

Τα αποτελέσματα στο Παρίσι και η Ακροδεξιά στη Γαλλία

Με την καταμέτρηση των ψήφων να έχει ολοκληρωθεί κυρίως στις μικρές γαλλικές πόλεις, το βασικό συμπέρασμα είναι η σημαντική ενίσχυση της Ακροδεξιάς σε τοπικό επίπεδο. Μέχρι σήμερα, η δύναμή της στους δήμους δεν θεωρούνταν υπολογίσιμη, όμως οι εκπρόσωποί της εμφανίζονται πλέον ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Παράλληλα, θετικά αποτιμούν τα αποτελέσματά τους τόσο το Σοσιαλιστικό Κόμμα όσο και η Ριζοσπαστική Αριστερά της Ανυπότακτης Γαλλίας.

Στο Παρίσι, το exit poll της εταιρείας Ipsos δείχνει ότι ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ έχει το προβάδισμα. Μαζί του στον δεύτερο γύρο φαίνεται να περνούν η συντηρητική πρώην υπουργός, Ρασιντά Ντατί, η Σοφία Τσικιρού από την «Ανυπότακτη Γαλλία» και ο κεντρώος Πιέρ-Υβ Μπουρναζέλ από το κόμμα «Ορίζοντες».

Επιπλέον, ένα ξεχωριστό exit poll αναφέρει ότι η Σάρα Κναφό, που θεωρείται ανερχόμενο στέλεχος της Ακροδεξιάς, ενδέχεται να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην επόμενη φάση, αν και οι επιδόσεις της είναι χαμηλότερες από τις αρχικές προβλέψεις των δημοσκοπήσεων.

Ντέρμπι στη Μασσαλία

Στη Μασσαλία, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Γαλλία, η εκλογική μάχη εξελίσσεται σε ντέρμπι για γερά νεύρα. Δύο διαφορετικά exit polls δείχνουν ότι ο νυν αριστερός δήμαρχος, Μπενουά Παγιάν, και ο βουλευτής της Εθνικής Συσπείρωσης, Φρανκ Αλιζιό, βρίσκονται ουσιαστικά στην ίδια ευθεία. Οι δύο υποψήφιοι εμφανίζονται ισόπαλοι, γεγονός που μετατρέπει τον δεύτερο γύρο σε μια εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση.

Η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση έχει δώσει τεράστια έμφαση στη Μασσαλία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Το κόμμα θεωρεί τη συγκεκριμένη πόλη ως ένα κρίσιμο πεδίο δοκιμής της πολιτικής του δυναμικής. Η έκβαση της μάχης αυτής εκτιμάται ότι θα αποτελέσει έναν ισχυρό δείκτη για την απήχηση της παράταξης ενόψει των επερχόμενων προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν το 2027.

