Φιάσκο το «σόου» με τις παίκτριες της εθνικής του Ιράν: Η μια μετά την άλλη αρνούνται το άσυλο

Σε επικοινωνιακό φιάσκο μετατρέπεται η υπόθεση των πακτριών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, καθώς αρκετές από αυτές φαίνεται να επέστρεψαν τελικά στη χώρα τους.

Συνολικά επτά μέλη της ιρανικής αποστολής στο Κύπελλο Ασίας (έξι αθλήτριες και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου) είχαν ζητήσει άσυλο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αυστραλία. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ημέρες πέντε από αυτές απέσυραν τις αιτήσεις τους και αναχώρησαν, με τελευταίο παράδειγμα την αρχηγό της ομάδας και πρώτη σκόρερ της εθνικής, Ζάχρα Γκανμπάρι.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επαίνεσαν την απόφασή της, με το πρακτορείο IRNA να αναφέρει ότι «επιστρέφει στην αγκαλιά της πατρίδας», ενώ το πρακτορείο Mehr χαρακτήρισε την απόφαση «πατριωτική». Η αυστραλιανή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι οι παίκτριες είχαν επανειλημμένα τη δυνατότητα να παραμείνουν και να συνεχίσουν τη διαδικασία ασύλου.

Παρ’ όλα αυτά, αρκετές επέλεξαν να επιστρέψουν, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, σημείωσε ότι οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν μέσα σε ένα «εξαιρετικά δύσκολο και πιεστικό πλαίσιο». Όλα άρχισαν όταν η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν ταξίδεψε στην Αυστραλία για διεθνείς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στη χώρα, επτά μέλη της αποστολής αποφάσισαν να ζητήσουν πολιτικό άσυλο, φοβούμενα αντίποινα αν επέστρεφαν στο Ιράν.

Ισχυρισμοί για πιέσεις

Η απόφαση αυτή συνδέθηκε με ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πατρίδα τους: οι παίκτριες αρνήθηκαν να ψάλουν τον εθνικό ύμνο της χώρας πριν από τον πρώτο τους αγώνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική κατάσταση και τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η στάση τους προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κύκλους προσκείμενους στο καθεστώς, όπου χαρακτηρίστηκαν ακόμη και «προδότριες». Μάλιστα φέρεται να δέχθηκαν έντονες πιέσεις καθώς στον αμέσως επόμενο αγώνα χαιρέτησαν στρατιωτικά.

Ακτιβιστές και πρώην αθλητές που έχουν φύγει από το Ιράν ισχυρίζονται οι παίκτριες δέχθηκαν έντονες πιέσεις για να επιστρέψουν, κυρίως μέσω απειλών προς τις οικογένειές τους που παραμένουν στη χώρα. Πληροφορίες που μετέδωσαν αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συγγενείς των παικτριών κλήθηκαν για ανάκριση από τις ιρανικές αρχές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να υπήρξαν ακόμη και συλλήψεις ή εξαφανίσεις συγγενικών προσώπων.

Διαβάστε επίσης:

