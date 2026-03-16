Ηράκλειο: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Είχε στο ντουλαπάκι και… πιστόλι κρότου

Στη σύλληψη ενός 15χρονου σε περιοχή του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων στο Ηράκλειο, προχώρησαν αστυνομικοί, το βράδυ του Σαββάτου (14 Μαρτίου 2026).

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης, ενώ στο ντουλαπάκι του οχήματος βρέθηκε ένα πιστόλι κρότου, που κατασχέθηκε από τις αρχές.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 42χρονος πατέρας του ανήλικου, για παραμέληση εποπτείας.

