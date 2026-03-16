Καστοριά: Συνέλαβαν 26χρονο με 56 κιλά κάνναβης

Έναν 26χρονο συνέλαβαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς, το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου 2026.

Η επιχείρηση στήθηκε κατόπιν αξιοποίησης συγκεκριμένων πληροφοριών που έφτασαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Υ.Δ.Ε.Ε.) Καστοριάς.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος σε περιοχή της Καστοριάς και προχώρησαν σε άμεσο έλεγχο. Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος, αποκαλύφθηκε το παράνομο φορτίο: δύο μεγάλοι ταξιδιωτικοί σάκοι, οι οποίοι περιείχαν συνολικά 50 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη.

Το συνολικό βάρος των ναρκωτικών ανήλθε στα 56 κιλά και 240 γραμμάρια.

Εκτός από την κάνναβη, οι αρχές κατέσχεσαν:

Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μεταφοράς.

Ένα κινητό τηλέφωνο και μια κάρτα SIM, που αναμένεται να ρίξουν φως στις επαφές του δράστη.

Το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.

Ο 26χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οδηγήθηκε ήδη στην κυρία Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών και την πλήρη εξάρθρωση του δικτύου που βρίσκεται πίσω από το φορτίο.

