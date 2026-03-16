Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 24χρονο για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη ένας 24χρονος στη δυτική Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία 17χρονης.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η καταγγελλόμενη πράξη φέρεται να έγινε το απόγευμα της Κυριακής (15 Μαρτίου) στις τουαλέτες κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων στον Εύοσμο.
Μετά την καταγγελία της ανήλικης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.
