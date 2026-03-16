search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 16:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 24χρονο για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης

PERIPOLIKO_ASTYNOMIA_SLIDER

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη ένας 24χρονος στη δυτική Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία 17χρονης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η καταγγελλόμενη πράξη φέρεται να έγινε το απόγευμα της Κυριακής (15 Μαρτίου) στις τουαλέτες κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων στον Εύοσμο.

Μετά την καταγγελία της ανήλικης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vaggelis-marinakis_1603_1920-1080_new
odysseas_konstantinopoulos_new
Hormuz (1)
trump 88- new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini-new
boridis xristodoylidis androulakis tsipras
xristos pappous dimarxow fylis – new
panagopoulos
cassandra-kulukundis_1603_1920-1080_new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3