ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 19:58
16.03.2026 18:22

Μεσολόγγι, 200 χρόνια από την Έξοδο: Ο διάσημος πίνακας του Ντελακρουά εκτίθεται στην Ιερή Πόλη

16.03.2026 18:22
Συγκλονιστικές στιγμές ζει το Μεσολόγγι, στην επέτειο των 200 ετών από την ηρωική Έξοδο.

Ο διάσημος πίνακας «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» ταξίδεψε από το Musée des Beaux-Arts de Bordeaux για να εκτεθεί, για πρώτη φορά, στον τόπο που ενέπνευσε τη δημιουργία του.

Το έργο παρουσιάστηκε το Σάββατο στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου και προκάλεσε έντονη συγκίνηση, ενώ πλήθος κόσμου επισκέπτεται το μουσείο για να δει από κοντά το εμβληματικό έργο τέχνης.

Η ελαιογραφία, διαστάσεων 2,13 × 1,42 μέτρων, απεικονίζει μια πληγωμένη αλλά αξιοπρεπή γυναίκα που γονατίζει πάνω στα χαλάσματα, αποτελώντας ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα του ελληνικού αγώνα για ελευθερία. Η μορφή της «Ελλάδας» παρουσιάζεται ως αλληγορία ενός έθνους που δοκιμάζεται αλλά δεν υποτάσσεται.

Ο πίνακας παραχωρήθηκε από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό και θα φιλοξενηθεί στο μουσείο της πόλης από τις 14 Μαρτίου έως και τον Νοέμβριο του 2026, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη διακοσιοστή επέτειο της Εξόδου.

Ο Γάλλος ζωγράφος, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού και ένθερμος φιλέλληνας, φιλοτέχνησε το έργο το 1826, λίγους μόλις μήνες μετά την πτώση του Μεσολογγίου – ένα γεγονός που συγκλόνισε την Ευρώπη και ενίσχυσε το φιλελληνικό κίνημα.

Τα επίσημα εγκαίνια της θεματικής έκθεσης που πλαισιώνει το έργο έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Απριλίου, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να δει από κοντά έναν πίνακα που δεν αποτελεί απλώς ένα αριστούργημα τέχνης, αλλά – όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε – ένα διαχρονικό σύμβολο αντίστασης, ελπίδας και αναγέννησης.

Σε συνέντευξη Τύπου για την υποδοχή του έργου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε το ιδιαίτερο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος της έκθεσης του πίνακα στο Μεσολόγγι.

«Η άφιξη του πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά έχει ιδιαίτερο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος», ανέφερε, περιγράφοντας την αλληγορία του έργου:

«Είναι πληγωμένη, αλλά είναι όρθια. Είναι ταπεινή, αλλά είναι αξιοπρεπής. Το αιμόφυρτο χέρι που αναδύεται από τα ερείπια υπενθυμίζει το κόστος της θυσίας του λαού».

Ρίγη συγκίνησης στο Μεσολόγγι: Ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά εκτίθεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 19:58
MEDIA

«Έσκισε» σε τηλεθέαση και την Παρασκευή (13/3) το «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία

ΚΟΣΜΟΣ

«Nein»… ξανά από τον Μερτς: «Δεν τίθεται θέμα στρατιωτικής συμμετοχής της Γερμανίας σε επιχειρήσεις στην περιοχή του Κόλπου»

