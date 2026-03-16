New York Post: Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι γκέι – Η αντίδραση του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έμεινε άναυδος όταν έμαθε την περασμένη εβδομάδα ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ενδέχεται να είναι ομοφυλόφιλος – και ότι ο πατέρας του, ο αείμνηστος Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αμφιβάλλε για την καταλληλότητά του να κυβερνήσει την Ισλαμική Δημοκρατία για αυτόν τον λόγο, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα New York Post.

Σύμφωνα με πηγές, ο Τραμπ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την έκπληξή του και ξέσπασε σε γέλια όταν ενημερώθηκε για τις πληροφορίες αυτές. Και άλλοι που βρίσκονταν στην αίθουσα το βρήκαν «ξεκαρδιστικό» και αντέδρασαν με τον ίδιο τρόπο, ενώ ένας ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών «δεν έχει σταματήσει να γελάει γι’ αυτό εδώ και μέρες», είπε ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με την ενημέρωση.

Ωστόσο, πηγές από τις ΗΠΑ αναφέρουν ότι η πληροφορία θεωρείται αξιόπιστη από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών υποδεικνύουν ότι ο Μοτζταμπά, ο οποίος απέκτησε το παρατσούκλι «η δύναμη πίσω από τις ρόμπες» ενώ υπηρετούσε ως φύλακας του γηραιού πατέρα του, διατηρούσε μακροχρόνια σεξουαλική σχέση με τον παιδικό του δάσκαλο.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν φωτογραφικές αποδείξεις για την υποτιθέμενη σεξουαλική έλξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προς τους άνδρες, αλλά οι πηγές επέμειναν ότι η πληροφορία είναι αξιόπιστη, με μία από αυτές να αναφέρει ότι «προέρχεται από μία από τις πιο καλά προστατευμένες πηγές που διαθέτει η κυβέρνηση».

Ο φερόμενος σεξουαλικός προσανατολισμός του Μοτζτάμπα αποτελούσε αντικείμενο φημών στο εσωτερικό του Ιράν τουλάχιστον από τον Μάιο του 2024, όταν συνέβη το αεροπορικό δυστύχημα με το ελικόπτερο που στοίχισε τη ζωή στον τότε πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι, το υποτιθέμενο φαβορί του Αλί Χαμενεΐ για τη θέση του επόμενου ανώτατου ηγέτη, σύμφωνα με πηγές.

Στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, «πρόκειται για μια πληροφορία που κρατιόταν μυστική», ανέφερε ένας πληροφοριοδότης. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως απορρίψει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως «ελαφρύ» και «απαράδεκτη» επιλογή για την ηγεσία του Ιράν. Ο νέος ανώτατος ηγέτης θεωρείται ευρέως ως κάποιος που δεν θα υποκύψει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ να εγκαταλείψει τα προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων που προκάλεσαν την Επιχείρηση Epic Fury.

