Βουλή: «Πράσινο» φως για αναβάθμιση 38 μαχητικών F-16 και αντιαεροπορικό θόλο – Στα 4 δισ. το συνολικό κόστος

Επιτροπή της Βουλής ενέκρινε σήμερα την προμήθεια ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και αντι-drone, συνολικού κόστους περίπου 3 δισ. ευρώ, καθώς και την αναβάθμιση 38 μαχητικών αεροσκαφών F‑16 , σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.

Το συνολικό κόστος των δύο προγραμμάτων εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανέφερε πως ο βασικός άξονας των προγραμμάτων είναι η «τεράστια αναβάθμιση» της αεράμυνας της χώρας μέσω της δημιουργίας ενός πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης εναέριων απειλών.

