Βουλή: «Πράσινο» φως για αναβάθμιση 38 μαχητικών F-16 και αντιαεροπορικό θόλο – Στα 4 δισ. το συνολικό κόστος

Επιτροπή της Βουλής ενέκρινε σήμερα την προμήθεια ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και αντι-drone, συνολικού κόστους περίπου 3 δισ. ευρώ, καθώς και την αναβάθμιση 38 μαχητικών αεροσκαφών F‑16 , σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.
Το συνολικό κόστος των δύο προγραμμάτων εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανέφερε πως ο βασικός άξονας των προγραμμάτων είναι η «τεράστια αναβάθμιση» της αεράμυνας της χώρας μέσω της δημιουργίας ενός πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης εναέριων απειλών.
Διαβάστε επίσης:
Χαρδαλιάς από την Παιανία: Ενισχύουμε τις υποδομές και την αναπτυξιακή προοπτική της Ανατολικής Αττικής
Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο
ΠΑΣΟΚ: Μετράνε συσχετισμούς για το συνέδριο – Κυριαρχία με… κόφτες για Ανδρουλάκη, δεύτερος ο Δούκας, αναζητούνται συμμαχίες
