Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Για πολλά χρόνια η μετοχή της Jumbo υπήρξε ένα από τα πιο επιτυχημένα «stories» του Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία που δημιούργησε ο Απόστολος Βακάκης είχε καταφέρει να συνδυάσει υψηλή κερδοφορία, ισχυρές ταμειακές ροές και συνεχή επέκταση στα Βαλκάνια, δημιουργώντας μια επενδυτική ιστορία που για χρόνια ξεχώριζε στο ελληνικό ταμπλό.

Τους τελευταίους μήνες, όμως, η εικόνα δείχνει να αλλάζει. Το «καμπανάκι» χτύπησε» με τις επιδόσεις του εξαμήνου, κάτι το οποίο η μετοχή της εταιρείας (ΜΠΕΛΑ, όπως είναι ο χρηματιστηριακός της κωδικός), έδειξε να καταγράφει απώλειες της τάξης του 25%.

Και βέβαια το καθιερωμένο τηλεοπτικό σποτάκι για τις πασχαλινές πωλήσεις που φέτος έγινε με πρωταγωνιστές την Κατερίνα Καραβάτου και το Χρήστο Φερεντίνο, δεν αλλάζει τα πραγματικά δεδομένα. Απλώς απευθύνεται στο κοινό για να συντηρεί τις πωλήσεις.

Παρά το γεγονός ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας παραμένουν ισχυρά, η μετοχή δεν εμφανίζει την ίδια δυναμική που είχε στο παρελθόν. Το 2024 η τιμή της Jumbo είχε φτάσει κοντά στα 32–33 ευρώ, επίπεδα που αποτέλεσαν το υψηλό της τελευταίας περιόδου. Σήμερα η μετοχή κινείται περίπου στην περιοχή των 23 ευρώ.

Η αποτίμηση της παραμένει σημαντική, ωστόσο οι επενδυτές φαίνεται να αντιμετωπίζουν πλέον τη Jumbo περισσότερο ως μια ώριμη εταιρεία λιανεμπορίου και λιγότερο ως ένα δυναμικό growth story. Η μεταβολή αυτή αποτυπώνεται και στους χρηματιστηριακούς δείκτες. Και ένα από τα βασικά στοιχεία που επισημαίνουν οι αναλυτές είναι η επιβράδυνση των προσδοκιών για αύξηση κερδών. Η εταιρεία εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων, ωστόσο οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια κάνουν λόγο για αύξηση κερδών μόλις 5-6% ετησίως. Για μια εταιρεία που στο παρελθόν συνδέθηκε με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, η αλλαγή αυτή έχει επηρεάσει την επενδυτική αφήγηση.

Παράλληλα, το επιχειρηματικό μοντέλο της Jumbo παραμένει έντονα συνδεδεμένο με την κατανάλωση στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, όμως οι οικονομίες τους, σήμερα, αντιμετωπίζουν πληθωριστικές πιέσεις από τους πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά και τις μεταβολές στη φορολογία που επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, που επηρεάζουν και τη δραστηριότητα στην Κύπρο. Η Jumbo βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγωγές προϊόντων από την Ασία, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε διαταραχές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και στο αυξανόμενο κόστος logistics. Οι πόλεμοι των τελευταίων ετών (Ουκρανία, Ιραν) και οι εντάσεις στις διεθνείς εμπορικές διαδρομές έχουν ήδη αυξήσει το κόστος μεταφοράς για πολλές εταιρείες λιανικής, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τα περιθώρια κέρδους.

Το «κινεζικό μοντέλο»

Και αυτό, σε μεγάλο βαθμό αφορά το κατά πόσο το επιχειρηματικό μοντέλο που την έκανε να ξεχωρίσει μπορεί να παραμείνει εξίσου αποδοτικό στο νέο διεθνές περιβάλλον. Για περισσότερο από δύο δεκαετίες η επιτυχία της εταιρείας στηρίχθηκε σε μια εξαιρετικά αποτελεσματική εξίσωση: μεγάλης κλίμακας εισαγωγές χαμηλού κόστους προϊόντων — κυρίως από την Ασία — συνδυασμένες με υψηλό όγκο πωλήσεων και πολύ ισχυρά περιθώρια κέρδους. Το μοντέλο αυτό επέτρεψε στη Jumbo να διατηρεί μεικτά περιθώρια που συχνά ξεπερνούσαν το 55%, ποσοστό εντυπωσιακό για εταιρεία λιανικής.

Ωστόσο, όπως αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν, οι συνθήκες που επέτρεψαν αυτή τη δυναμική δεν είναι πλέον οι ίδιες. Το κόστος μεταφοράς από την Ασία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις σε βασικές θαλάσσιες διαδρομές δημιουργούν μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, η ενίσχυση των διαδικτυακών πλατφορμών χαμηλού κόστους αλλάζει τον ανταγωνισμό στο παγκόσμιο λιανεμπόριο, προσφέροντας στους καταναλωτές απευθείας πρόσβαση σε προϊόντα που στο παρελθόν περνούσαν μέσα από δίκτυα όπως αυτό της Jumbo. Σε αυτό προστίθεται τώρα και ο πόλεμος στο Ιράν, με όλα τα προβλήματα που επιφέρει στο κόστος αγορών και την εφοδιαστική αλυσίδα. Πιθανόν πολλοί να θυμούνται το «θέμα» που είχε προκύψει προ ετών με το πλοίο που μετέφερε εμπορεύματα της Jumbo και έμεινε καθηλωμένο επί μήνες στη θάλασσα, με την επιχείρηση να μην παραλαμβάνει το εμπόρευμα για τις γιορτές…

Στο ίδιο πλαίσιο, αρκετά διεθνή funds θεωρούν ότι η εταιρεία βρίσκεται ήδη κοντά σε αυτό που αποκαλούν «peak profitability» — το σημείο δηλαδή όπου τα περιθώρια κέρδους έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που μπορεί να επιτευχθεί με το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο. Αν αυτή η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, η μελλοντική ανάπτυξη θα πρέπει να προέλθει κυρίως από επέκταση δικτύου και αύξηση όγκου πωλήσεων και όχι από περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας.

Για μια εταιρεία που επί χρόνια ξεχώριζε ακριβώς λόγω της εξαιρετικής της αποδοτικότητας, η μετατόπιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Jumbo θα χάσει τη θέση της στην αγορά. Σημαίνει όμως ότι η ιστορία της μπορεί να μετατρέπεται σταδιακά από μια περίπτωση εντυπωσιακής επιχειρηματικής υπεραπόδοσης σε μια ιστορία «ωριμότητας», κάτι που οι χρηματιστηριακές αγορές αντιμετωπίζουν με λιγότερο ενθουσιασμό.

Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι το μεγάλο στοίχημα για τη διοίκηση τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι απλώς η διατήρηση της κερδοφορίας, αλλά η διαμόρφωση ενός νέου αφηγήματος ανάπτυξης που θα πείσει τους επενδυτές ότι η εταιρεία μπορεί να παραμείνει εξίσου δυναμική και στη νέα φάση του διεθνούς λιανεμπορίου.

Διαβάστε επίσης:

Αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για data centers ενισχύει τις προοπτικές της Ελλάδας ως περιφερειακού ψηφιακού κόμβου

Η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με την Cosmote Telekom στο επίκεντρο του νέου οικοσυστήματος

Το έργο αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο προχωρά, ενισχύοντας απανθρακοποίηση, ενεργειακές υποδομές και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας





