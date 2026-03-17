Έξι χρόνια μετά την έκρηξη που πήρε τη ζωή της 20χρονης Νεφέλης οι γονείς της περιμένουν ακόμη δικαίωση (photos)

Έξι χρόνια μετά εκείνο το πρωινό του Ιουλίου που σημάδεψε για πάντα μια οικογένεια και συγκλόνισε τον Πειραιά, η υπόθεση της 20χρονης Νεφέλης παραμένει παγωμένη σε μια ατέρμονη διαδικασία αναβολών, με τη δικαιοσύνη να μοιάζει ακόμη μακρινός προορισμός. Σήμερα, το δικαστήριο έδωσε νέα αναβολή, αυτή τη φορά για τις 16 Ιουνίου 2026, προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο σε μια αλυσίδα καθυστερήσεων που έχει εξαντλήσει την οικογένεια του κοριτσιού και δοκιμάζει τα όρια της αντοχής τους.

Η ιστορία ξεκινά το πρωί της 22ας Ιουλίου 2020. Η Νεφέλη, μόλις 20 ετών, πηγαίνει στη δουλειά της σε καφετέρια στον Πειραιά. Μαζί της βρίσκεται ένα ακόμη παιδί. Λίγη ώρα αργότερα, μια ισχυρή έκρηξη μετατρέπει τον χώρο σε παγίδα θανάτου. Μέσα σε δευτερόλεπτα, οι δύο νέοι εγκλωβίζονται. Προσπαθούν να σωθούν, ανεβαίνουν στο πατάρι, κατευθύνονται προς τις τουαλέτες, σπάνε γυψοσανίδες αναζητώντας διέξοδο, αλλά μάταια. Η φωτιά τους κυκλώνει και οι καπνοί τους πνίγουν.

Ακόμη και σήμερα, αυτό που στοιχειώνει την οικογένεια δεν είναι μόνο η τραγωδία, αλλά και όσα προηγήθηκαν της διάσωσης. Σύμφωνα με όσα περιγράφει η μητέρα της Μαρία Φωκιανού στο topontiki.gr η επέμβαση της πυροσβεστικής έγινε καθυστερημένα μιας και άργησαν να την ειδοποιήσουν. Όταν οι πυροσβέστες κατάφεραν να μπουν, απεγκλώβισαν τα παιδιά χωρίς τις αισθήσεις τους.

Η Νεφέλη υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν την καρδιά της, όμως, όπως λέει η μητέρα της, δεν επανήλθε ποτέ. «Έδωσε μάχη για έντεκα ημέρες στην εντατική, πριν τελικά χάσει τη μάχη για τη ζωή». Οι γονείς της, μέσα στον ανείπωτο πόνο, πήραν μια απόφαση που συγκίνησε όλη τη χώρα και δώρισαν τα όργανά της, χαρίζοντας ζωή σε άλλους ανθρώπους. Το άλλο παιδί που βρισκόταν μαζί της έδωσε κι εκείνο σκληρή μάχη για μήνες.

Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα, η οικογένεια δεν ζητά τίποτα περισσότερο από αυτό που θεωρεί αυτονόητο. Να ξεκινήσει επιτέλους η δίκη. Όμως, όπως καταγγέλλει η μητέρα της Νεφέλης, η διαδικασία δεν έχει ουσιαστικά προχωρήσει. «Εμείς θέλουμε να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μας. Θέλουμε να ξεκινήσει το δικαστήριο. Οι αναβολές διαδέχονται η μία την άλλη. Από τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους μέχρι σήμερα έχουν δοθεί τουλάχιστον έξι. Κάθε φορά, νέοι λόγοι, νέα εμπόδια. Μάρτυρες που δεν βρίσκονται, διαδικασίες που δεν ολοκληρώνονται. Την περασμένη φορά πήγε περιπολικό για βίαιη προσαγωγή μάρτυρα αλλά “χάθηκε” καθ’οδον. Δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε και τον Ιούλιο συμπληρώνονται έξι χρόνια. Και λόγω του ότι επρόκειτο για πλημμέλημα μας λένε ότι θα παραγραφεί».

Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και ο ηλεκτρολόγος. Ωστόσο, η οικογένεια επιμένει ότι η υπόθεση δεν είναι απλή. Υποστηρίζει ότι το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια και ότι τα έγγραφα του ηλεκτρολόγου ήταν παραποιημένα, ζητώντας την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα και για τον ρόλο του Δήμου, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να μην υπάρχουν ευθύνες για το πώς δόθηκε άδεια λειτουργίας σε ένα τέτοιο κατάστημα. «Εμείς δεν νομίζω να δικαιωθούμε σαν γονείς, ξέρετε. Όταν ανοίγει η πόρτα και φεύγει το παιδί σου και δεν ξαναγυρνάει, νομίζω δεν υπάρχει δικαίωση», λέει η κα Μαρία Φωκιανού αποτυπώνοντας με σκληρή ειλικρίνεια αυτό που καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να αλλάξει.

Η Νεφέλη ήταν ένα κορίτσι δραστήριο, αγαπητό, αθλήτρια του πόλο, με όνειρα που κόπηκαν απότομα. Ένα παιδί που έφυγε άδικα και που, έξι χρόνια μετά, παραμένει στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που δεν έχει ακόμη κριθεί.

Η επόμενη ημερομηνία, στις 16 Ιουνίου 2026, μοιάζει για την οικογένεια με ακόμη ένα στοίχημα. Όχι μόνο για την απόδοση ευθυνών, αλλά για κάτι πιο βασικό που είναι η αρχή της ακροαματικής διαδικασίας. Να ακουστούν οι μάρτυρες. Να φωτιστούν τα σκοτεινά σημεία. Να δοθεί, αν όχι δικαίωση, τουλάχιστον μια απάντηση στο γιατί η Νεφέλη έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή στα 20 της μόλις χρόνια.

Γιατί, όπως λένε, οι γονείς της το μόνο που ζητούν πλέον είναι να μην ξεχαστεί. Και να μη χαθεί κι αυτή η υπόθεση μέσα στις αναβολές.

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στην Άρτα

Ισόβια στον μητροκτόνο της Λάρισας, άκουσε ατάραχος την απόφαση

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για ζωοκλοπή στο Ρέθυμνο – Βρέθηκαν με 7.400 λιγότερα ζώα