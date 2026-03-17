Ισόβια στον μητροκτόνο της Λάρισας, άκουσε ατάραχος την απόφαση – 30 μήνες φυλακή στον ξάδελφο και συνεργό του

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου στον 22χρονο μητροκτόνο της Λάρισας, που νωρίτερα είχε κηρυχθεί ομόφωνα ένοχος.

Επίσης του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών για οπλοχρησία.

Ατάραχος ο μητροκτόνος, ξέσπασε σε λυγμούς ο ξάδελφός του

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 22χρονος άκουσε χαλαρός και χωρίς την παραμικρή αντίδραση την απόφαση του δικαστηρίου, σε αντίθεση με τον δεύτερο κατηγορούμενο, τον εξάδελφο του, που ξέσπασε σε λυγμούς όταν η έδρα ανακοίνωσε ότι τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 30 μηνών για υπόθαλψη εγκληματία.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ελαφρυντικών περιστάσεων και για τους δύο κατηγορούμενους.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, η εισαγγελέας πρότεινε μερική έκτιση 5 μηνών με αναστολή υπολοίπου, αλλά το δικαστήριο διέταξε την πραγματική έκτιση του συνόλου της ποινής, δηλαδή 30 μήνες.

