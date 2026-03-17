ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 14:17
Ισόβια στον μητροκτόνο της Λάρισας, άκουσε ατάραχος την απόφαση – 30 μήνες φυλακή στον ξάδελφο και συνεργό του

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου στον 22χρονο μητροκτόνο της Λάρισας, που νωρίτερα είχε κηρυχθεί ομόφωνα ένοχος.

Επίσης του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών για οπλοχρησία.

Ατάραχος ο μητροκτόνος, ξέσπασε σε λυγμούς ο ξάδελφός του

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 22χρονος άκουσε χαλαρός και χωρίς την παραμικρή αντίδραση την απόφαση του δικαστηρίου, σε αντίθεση με τον δεύτερο κατηγορούμενο, τον εξάδελφο του, που ξέσπασε σε λυγμούς όταν η έδρα ανακοίνωσε ότι τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 30 μηνών για υπόθαλψη εγκληματία.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ελαφρυντικών περιστάσεων και για τους δύο κατηγορούμενους.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, η εισαγγελέας πρότεινε μερική έκτιση 5 μηνών με αναστολή υπολοίπου, αλλά το δικαστήριο διέταξε την πραγματική έκτιση του συνόλου της ποινής, δηλαδή 30 μήνες.

Διαβάστε επίσης:

Ομόφωνα ένοχος ο μητροκτόνος της Λάρισας – Καταδίκη και για τον συνεργό του

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Σε απεργιακό κλοιό τα δημόσια νοσοκομεία 18 και 19 Μάρτιου – Τι ζητούν γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ

«Ψηφιακή αποτοξίνωση»: Τι συμβαίνει αν κλείσεις το κινητό για 24 ώρες

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για ζωοκλοπή στο Ρέθυμνο – Βρέθηκαν με 7.400 λιγότερα ζώα

Η Leapmotor θα ξεκινήσει την παραγωγή των μοντέλων της στην Ισπανία τον Οκτώβριο σε συνεργασία με τη Stellantis

Θεοδωρικάκος στη Βουλή για ΠΝΠ: «Σκληρά» αλλά «αναγκαία» τα έκτακτα μέτρα για το πλαφόν, θα υπάρξουν και νέα αν απαιτηθεί

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

