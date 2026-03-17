Ομόφωνα ένοχος ο μητροκτόνος της Λάρισας – Καταδίκη και για τον συνεργό του

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 22χρονο για την ανθρωποκτονία της μητέρας του τον Μάιο του 2025.

Η υπεράσπιση ζήτησε την αναγνώριση ελαφρυντικών επικαλούμενη τη χρήση αλκοόλ που είχε γίνει από τον δράστη νωρίτερα του φονικού αλλά και τα ψυχικά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, εξάδελφος του μητροκτόνου πουτον βοήθησε να απομακρύνουν το πτώμα της γυναίκας, κρίθηκε επίσης ένοχος κατά πλειοψηφία (5-2) για υπόθαλψη εγκληματία.

Το δικαστήριο διέκοψε την συνεδρίαση για να αποφασίσει επί των ποινών.

Η απολογία του ξαδέλφου – «Φοβήθηκα γι’ αυτό τον βοήθησα»

Νωρίτερα ο ξάδελφος του 22χρονου, που κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς φέρεται να τον βοήθησε να μεταφέρουν το άψυχο σώμα της μητέρας του δράστη.

Ο ίδιος απολογούμενος στο δικαστήριο την περασμένη Δευτέρα είχε πει ότι συναντήθηκε με τον μητροκτόνο το απόγευμα του εγκλήματος γιατί του είχε ζητήσει να πάνε για καφέ. Μπαίνοντας στο σπίτι είπε ότι μύρισε άσχημη μυρωδιά, τον ρώτησε για την πηγή προέλευσής της και του απάντησε ότι ήταν από τα σκυλιά.

«Το ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μου είπε να πετάξουμε ένα χαλί που ήταν στον διάδρομο στα σκουπίδια. Τον ρώτησα πού είναι η μητέρα του γιατί είδα αίματα. Μου είπε να μην ανησυχώ και μετά το παραδέχτηκε», είχε καταθέσει απολογούμενος, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Ο ίδιος είπε: «Άρχισα να τον βρίζω. Του λέω “τη μητέρα που σε γέννησε σκότωσες; Θα ειδοποιήσω την αστυνομία”. Με απείλησε ότι θα με μπλέξει στον φόνο. «Φοβήθηκα γι’ αυτό τον βοήθησα», είχε παραδεχτεί.

Η εισαγγελέας έδρας έχει ζητήσει την ενοχή του λέγοντας ότι στις ώρες που ακολούθησαν είχε χρόνο για να φύγει, αντίθετα όταν έσπευσε στο σημείο η αστυνομία ειδοποιούμενη από γείτονες, εκείνος ακολουθούσε τον δράστη.

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης τόνισε στο δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος ήταν ταραγμένος και πως λόγω αναστάτωσης δεν είχε περιθώριο επιλογής. Ζήτησε ακολούθως την απαλλαγή του από την κατηγορία τονίζοντας ότι είναι ξάδελφος του μητροκτόνου, με στενό δεσμό, επικαλούμενος τη σχετική νομοθεσία.

