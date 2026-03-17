Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Σεισμός με μέγεθος 4,1 στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 12:37, με επίκεντρο 13 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 322 χλμ. ΒΔ των Αθηνών.

