Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στην Άρτα.

Το εργατικό ατύχημα συνέβη λίγο πριν την είσοδο του χωριού Κλειστό, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, καταπλακώνοντας τον εργάτη.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκια της ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνάδελφοί του και κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν με κάθε μέσο να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Προφυλακίστηκε ο αστυνομικός του τροχαίου με θύμα έναν 63χρονο έξω από τη Βουλή

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Του έδιναν ηρεμιστικά για να μην ακούγονται οι κραυγές του – Σοκάρει το κατηγορητήριο

Ο viral σκύλος που χτυπάει την καμπάνα σε ναό της Κρήτης – Δείτε video