Προφυλακίστηκε ο αστυνομικός του τροχαίου με θύμα έναν 63χρονο έξω από τη Βουλή

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 43χρονος αστυνομικός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο έξω από την Βουλή με θύμα έναν 63χρονο οδηγό μηχανής.

Ο αστυνομικός, όπως φάνηκε και στο βίντεο που δημοσιοποίησε το MEGA, πέφτει απευθείας πάνω στον άλλον αναβάτη και θα παραμείνει κρατούμενος.

Παράλληλα, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε θάνατο, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Σε απεργιακό κλοιό τα δημόσια νοσοκομεία 18 και 19 Μάρτιου – Τι ζητούν γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ

Τηλεφωνικές απάτες στο Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκαν 16 υποθέσεις – Μια σύλληψη και τέσσερις ταυτοποιήσεις

