Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για ζωοκλοπή στο Ρέθυμνο – Βρέθηκαν με 7.400 λιγότερα ζώα

Στη σύλληψη τριών ανδρών με την κατηγορία της ζωοκλοπής προχώρησε η αστυνομία στο Ρέθυμνο.

Στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση των αγροζημιών, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε αγροτικές περιοχές των Δήμων Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου.

Στη διάρκεια της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα ποιμνιοστάσια τριών ημεδαπών (30, 29 και 55 ετών).

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής (έλλειψη ενωτίων και πινακίδας με στοιχεία κτηνοτροφικής δήλωσης) ενώ καταμετρήθηκαν 7.427 αιγοπρόβατα λιγότερα από τα δηλωθέντα σε κτηνοτροφικές δηλώσεις του προηγούμενου έτους. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Σε απεργιακό κλοιό τα δημόσια νοσοκομεία 18 και 19 Μάρτιου – Τι ζητούν γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ

Τηλεφωνικές απάτες στο Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκαν 16 υποθέσεις – Μια σύλληψη και τέσσερις ταυτοποιήσεις