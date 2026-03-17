Νιγηρία: Λουτρό αίματος από τριπλή επίθεση βομβιστών «καμικάζι» – 23 νεκροί και 108 τραυματίες

Πολύνεκρες ήταν οι επιθέσεις που σημειώθηκαν στη βορειοανατολική Νιγηρία, καθώς στοίχισαν τη ζωή σε 23 ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον 108 τραυματίστηκαν, με την αστυνομία να τις αποδίδει σε τουλάχιστον τρεις βομβιστές-καμικάζι.
Συγκεκριμένα, σε τριπλή επίθεση που διαπράχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (16/3) στη Μαϊντουγκούρι, σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι και άλλοι 108 τραυματίστηκαν, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Νάουμ Κένεθ Ντάσο.
Κατά πηγές προσκείμενες στις αρχές, η πρώτη έκρηξη έγινε μέσα σε ταχυδρομείο, η δεύτερη σε κοντινή λαϊκή αγορά και η τρίτη μέσα σε νοσοκομείο.
Η πολιτειακή αστυνομία στην Μπόρνο ανέφερε ότι κατά τις «πρώτες ενδείξεις» οι εκρήξεις προκλήθηκαν «από βομβιστές-καμικάζι» και ότι διενεργεί έρευνα για τις επιθέσεις.
USS Gerald Ford: Σοκ για το καμάρι του στόλου των ΗΠΑ – Επί 30 ώρες έκαιγε φωτιά στο πλοίο
Βρετανία: Ανησυχία για την έξαρση κρουσμάτων μηνιγγίτιδας στο Κεντ – Νεκροί μία μαθήτρια και ένας φοιτητή
Μέση Ανατολή: Γιατί μια επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Χαργκ μπορεί να αυξήσει κι άλλο τις τιμές του πετρελαίου
