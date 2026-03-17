Στο δρόμο του Σάντσεθ η Ευρώπη, επιλεκτικές οι άρσεις ασυλίας για ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οδηγίες ψήφου από Τασούλα, το αίτημα Άννας για την ΚΕ, η αντοχή του Δούκα

Καλημέρα σας

Λογικό και αναμενόμενο να πει «όχι» στην πρόσκληση Τραμπ για αποστολή δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ η ελληνική κυβέρνηση.

Εδώ πέφτουν οι αρνήσεις βροχή από τους Ευρωπαίους ηγέτες, είναι δυνατόν να λέγαμε εμείς ναι;

Και κάπως έτσι, για να λέμε και την… μαύρη αλήθεια, δικαιώνεται ο Πέδρο Σάντσεθ! Ναι, ο Σάντσεθ, που τον πετροβολούσαν εδώ διάφοροι όταν είπε ότι η Ισπανία δεν θα διευκολύνει τον Τραμπ σε αυτό τον αδικαιολόγητο, στα όρια της παράνοιας, πόλεμο.

Πέσανε τότε να φάνε όλοι τον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Ισπανίας, ο οποίος είχε δει πώς πάει η δουλειά. Και τράβηξε εκτός κάδρου τη χώρα του από την αρχή.

Μέχρι και οι Γερμανοί που… «ξύνονται» τώρα τελευταία γύρω από τα στρατιωτικά, τον εξέθεσαν τον Ντόναλντ. Δεν μιλώ για τους Βρετανούς, που συνήθως μπλέκονται σε τέτοιους χαμούς, στηρίζοντας κάθε αμερικανική ακροβασία, και τώρα την έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια.

Ορθώς λοιπόν το ξεκαθάρισε και η Ελλάδα το θέμα – μέσα στη γενική άρνηση μπορεί να μην το πάρει καν χαμπάρι ο Τραμπ, εδώ που τα λέμε.

– Από την άλλη, δεν ξέρω πόσο… ωραίο και άνετο θα είναι να εμφανιστεί ο Τραμπ τον Ιούλιο στην Αθήνα, όπως λέγεται. Αν πάντως πάει έτσι όπως πάει η ιστορία που άνοιξε με το Ιράν – και τρέχει να τη μαζέψει τώρα – είναι καλύτερα να μην εμφανιστεί. Και ακόμα καλύτερα να μην επιδιώξει μία τέτοια επίσκεψη η ίδια η κυβέρνηση.

Κατά περίπτωση η άρση ασυλίας για βουλευτές του… ΟΠΕΚΕΠΕ

Και αγχώνονται και δεν αγχώνονται στην κυβέρνηση για τη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πληροφορία ότι δεν θα είναι υπουργοί μέσα – που μένει να επιβεβαιωθεί βέβαια – ανακούφισε το Μαξίμου.

Διότι με τους βουλευτές είναι αλλιώς – ειδικά εάν υπάρχουν και βουλευτές από άλλα κόμματα και όχι μόνο γαλάζιοι.

Θα δουν κάθε περίπτωση χωριστά θα αξιολογήσουν την εμπλοκή του καθενός και αναλόγως θα εγκρίνουν ή όχι την άρση ασυλίας.

Το πιθανότερο είναι να… «θυσιάσουν» δύο τρεις και να δικαιολογήσουν τους υπόλοιπους, που θα εμφανίζονται να ζητάνε ρουσφέτια και άλλες διευκολύνσεις.

Όποιος ήταν… πιεστικός και απαιτητικός, δύσκολα θα τη γλιτώσει. Οι πιο ήπιοι θα πάρουν… εξιτήριο.

Οι οδηγίες… ψήφου από τον Τασούλα

Ακόμα να σιγήσει ο θόρυβος που ξεσήκωσε η συνέντευξή του ο Κώστας Τασούλας (στην Καθημερινή) με την οποία ζητούσε να ψηφίσουμε με εθνικά και όχι ιδεολογικά κριτήρια – αναρωτιέμαι τι άλλο θα έλεγε προς στήριξη της κυβέρνησης εάν ήταν απλός βουλευτής της ΝΔ.

Οδηγίες χρήσης ψήφου και επιλογής κριτηρίων πάνω από την κάλπη, πρώτη φορά ακούω να βγαίνουν από το προεδρικό μέγαρο Σε λίγο θα θυμηθούμε και τι έλεγε το… Παλάτι πριν δεκαετίες.

Δεν βάζει καλύτερα ο Τασούλας και μία σημαία της ΝΔ στο προεδρικό μέγαρο; Και στην ανάγκη, αν αρχίζουν να τον κατακρίνουν, μπορεί να πει ότι το έκανε γι’ αστείο. Όλοι ξέρουν ότι το χιούμορ του είναι εντελώς κρύο, οπότε θα τον αντιμετωπίσουν με συγκατάβαση – θα του συγχωρήσουν ό,τι λέει, μην ανησυχεί. Αρκεί να πει ότι όλα αυτά είναι δείγμα χιούμορ…

Η απαίτηση Διαμαντοπούλου για την κεντρική επιτροπή

Από τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για τους συνέδρους, προβλέπω ότι το συνέδριο δεν θα είναι εύκολη διαδικασία για καμία πλευρά. Ούτε καν για την ηγεσία που ελέγχει σε γενικές γραμμές του συσχετισμούς.

Έχει βλέπετε και ο Ανδρουλάκης τις έγνοιες του.

Για παράδειγμα κυκλοφορεί η πληροφορία ότι η πλευρά Διαμαντοπούλου ζήτησε το 10% της νέας κεντρικής επιτροπής ως αντάλλαγμα για τη στήριξή της στον πρόεδρο Νίκο, όλο αυτό τον καιρό.

Ο πρόεδρος Νίκος επιφυλάχθηκε – πιθανόν θα της εκλέξει κάποια στελέχη, αλλά το 10% είναι μεγάλο νούμερο.

Άντεξε ο Δούκας

Από την άλλη τώρα, το μήνυμα των κυριακάτικων εκλογών είναι πως ο Δούκας άντεξε – και εμπέδωσε το ισχυρό και διακριτό του ρόλο στο εσωκομματικό πεδίο.

Εξέλεξε αρκετές εκατοντάδες συνέδρους, παρότι ο βασικός κομματικός σύμμαχός του το 2024, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέβηκε (ημι)αυτόνομα και έχοντας διάθεση να μην αμφισβητήσει ιδιαίτερα τις επιλογές και την πολιτική Ανδρουλάκη, ελπίζοντας ότι μετά τις εκλογές ο πρόεδρος Νίκος μπορεί να του κάνει… χώρο.

Συζητήσεις και μέτωπα

Το ενδιαφέρον τώρα είναι στις συμμαχίες που φαίνεται να «ψήνονται» για το συνέδριο.

Η αντιδεξιά στάση ενώνει. Όπως και το αίτημα για περισσότερη (στα όρια της… έκρηξης) δημοκρατία.

Στο ΠΑΣΟΚ πάντα ήξεραν να συζητούν. Μαθαίνω λοιπόν ότι… συζητούν. Κι από τις συζητήσεις προκύπτουν συχνά… μέτωπα!

Ο Οδυσσέας και οι φίλοι του

Ας παραμείνουμε στο ΠΑΣΟΚ: Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος απέχει μεν από την τρέχουσα κομματική δραστηριότητα – και παραδίδει την έδρα – αλλά οι φίλοι του στην Αρκαδία εκλέχτηκαν σύνεδροι. Και αναμένεται να τα πουν στο συνέδριο.

Ο Οδυσσέας ένα δίκιο το έχει όταν λέει ότι δεν μπορεί να τον κατηγορούν από τη Χαριλάου ότι θα πάει σε άλλο κόμμα. Πρώτον, διότι δεν θα πάει. Και δεύτερον διότι το ΠΑΣΟΚ πήρε από άλλο κόμμα δύο βουλευτές (Θρασκιά, Παππά) και άρα δεν μπορεί να μιλά για μεταγραφές και τέτοια.

Όταν η πραγματική οικονομία χαλάει το πανηγυρικό κλίμα

Ενώ όλα ήταν πανηγυρικά για το πόσο καλά πάει η οικονομία, μία τοποθέτηση ήρθε να ταράξει τα ήρεμα νερά και να ταρακουνήσει από τη νιρβάνα αρκετούς από τους παριστάμενους. Ο λόγος για τον Μιχάλη Λεπιδάκη, – επικεφαλής της Πλαστικά Κρήτης – ο οποίος με ιδιαίτερα ήπιο αλλά απολύτως σαφή τρόπο περιέγραψε μια πραγματικότητα αρκετά διαφορετική από την εικόνα που συχνά παρουσιάζεται.

Άφησε στην άκρη τα μεγάλα projects και τα φιλόδοξα σχέδια και μίλησε για τα «μικρά» προβλήματα που ταλαιπωρούν την πραγματική οικονομία. Για τον νότιο οδικό άξονα της Κρήτης που ακόμη περιμένει ουσιαστικές παρεμβάσεις, για το ζήτημα του νερού που παραμένει έντονο σε αρκετές περιοχές του νησιού, για τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και για τον πολεοδομικό σχεδιασμό που συνεχίζει να σέρνεται.

Μια σειρά θεμάτων που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες, αλλά στην Ελλάδα εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινό εμπόδιο για επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες.

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η αναφορά του στην έλλειψη τεχνικού προσωπικού, που – όπως είπε – έχει εξελιχθεί σε πραγματική μάστιγα για τη βιομηχανία. Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν τεχνίτες και εξειδικευμένους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να φρενάρουν ακόμη και επενδυτικά σχέδια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι επισημάνσεις αυτές έγιναν παρουσία του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

