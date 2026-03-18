Γιατί ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση 

Αναταραχή στις τιμές του πετρελαίου προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, με την τιμή του βαρελιού να ξεπερνάει τα 100 δολάρια του βαρέλι.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι διαφαίνεται και μία δεύτερη κρίση που μπορεί να απειλήσει τα διατροφικά συστήματα, σύμφωνα με το aljazeera.

Περίπου το 50% της ουρίας, ουσίας που είναι διαδεδομένη στα λιπάσματα, παράγεται στις χώρες του Κόλπου. Οι διαταραχές στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο και στη ναυσιπλοϊα έχουν ήδη αναγκάσει αρκετά εργοστάσια παραγωγής λιπασμάτων, τα οποία χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή λιπασμάτων, να διακόψουν ή να μειώσουν την παραγωγή τους.

Η κρατική εταιρεία ενέργειας του Κατάρ διέκοψε την παραγωγή στο μεγαλύτερο εργοστάσιο ουρίας στον κόσμο, μετά την επίθεση στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Αυξήθηκε κατά 40% η τιμή της ουρίας

Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ήδη έλλειψη περίπου 25% στην προμήθεια λιπασμάτων. Οι τιμές της ουρίας έχουν σημειώσει άνοδο 40%, ανεβαίνοντας από τα 500 δολάρια στα 700.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών υπηρεσιών Signal Group, το 20% των παγκόσμιων λιπασμάτων και το 46% της παγκόσμιας ουρίας προέρχεται από τις χώρες του Κόλπου. Μόνο Κρατική Εταιρεία Λιπασμάτων του Κατάρ παράγει το 14% της παγκόσμιας ουρίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, αν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ δεν αρθεί σύντομα, θα διαταραχθεί το ένα τρίτο της παγκόσμιας αγοράς ουρίας.

Οι χώρες της Ασίας είναι πιο εξαρτημένες, καθώς εισάγουν το 35% της ουρίας, το 53% του θείου και το 64% της αμμωνίας, που παράγεται στις χώρες του Κόλπου.

Ποιες χώρες επηρεάζονται

Οι εξαγωγές αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές για τις αγορές γεωργικών προϊόντων σε Ινδία, Βραζιλία και Κίνα, ενώ μεγάλες ποσότητες εξάγονται επίσης σε Μαρόκο, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και Ινδονησία.

Πιο δυσοίωνα είναι τα δεδομένα για την Ινδία, που προμηθεύεται το 40% της ουρίας και των φωσφορικών λιπασμάτων της από την περιοχή. Αλλά και για τη Βραζιλία, που εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισαγωγές για τον εφοδιασμό της σε λιπάσματα, με περίπου το ήμισυ να περνάει από τα Στενά του Ορμούζ.

Γιατί απειλούνται τα διατροφικά συστήματα

Η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία είναι ταυτόχρονα μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών τροφίμων στον κόσμο.

Η Ινδία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ρυζιού, οσπρίων, σιταριού και φρούτων στον κόσμο. Συγκεκριμένα, το ινδικό ρύζι το 2024, αντιπροσώπευε το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εξαγωγών ρυζιού. Από τη Βραζιλία προέρχεται περίπου το 60%. της παγκόσμιας παραγωγής σόγιας. Η Κίνα είναι από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγούς τσαγιού, μανιταριών και σκόρδου.

Η έλλειψη σε λιπάσματα μπορεί να οδηγήσει ορισμένους παραγωγούς να μην χρησιμοποιήσουν λιπάσματα και αυτό με τη σειρά του να επηρεάσει την παραγωγή.

