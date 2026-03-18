search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.03.2026 12:14

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ 

patriot usa

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ, που φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, μετά την αναχαίτιση στις αρχές του Μαρτίου τριών βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά του τουρκικού εδάφους.

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Το νέο σύστημα PAC-3, καλύτερων επιδόσεων σε σχέση με το PAC-2, είναι ήδη ανεπτυγμένο στην βάση του Ιντσιρλίκ και είναι σχεδιασμένο για την αναχαίτιση και καταστροφή τακτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Η Αγκυρα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη συστήματος Patriot στην αεροπορική βάση του Κιούρετζικ (κεντροανατολική Τουρκία), στρατηγική εγκατάσταση που βρίσκεται σε απόσταση 250 χιλιομέτρων από την βάση του Ιντσιρλίκ και είναι εξοπλισμένη με σύστημα ραντάρ έγκαιρου συναγερμού του ΝΑΤΟ ικανό να ανιχνεύει την εκτόξευση των ιρανικών πυραύλων.

Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις σταθμεύουν επίσης στην επαρχία της Μαλάτια.

«Εχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα (…) για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της εθνικής μας ασφάλειας», δηλώνει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Η Τουρκία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έχει τεχνικά στοιχεία σχετικά με την εκτόξευση πυραύλων κατά του τουρκικού εδάφους για να αντικρούσει την Τεχεράνη η οποία απέρριψε κάθε ευθύνη για τα περιστατικά.

Ο πρόεδρος της Τουρκία Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι αρνείται να παρασυρθεί από «προκλήσεις». «Η πρώτη προτεραιότητά μας είναι να εμποδίσουμε την χώρα μας να συρθεί σε αυτήν την πυριτιδαποθήκη», είπε αναφερόμενος την πόλεμο στην Μέση Ανατολή που εισήλθε σήμερα στην 19η ημέρα του.

Η βάση του Ιντσιρλίκ, κοντά στα Αδανα, χρησιμοποιείται από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ισπανία, η Πολωνία, το Κατάρ… στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και διμερών συμφωνιών.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Γιατί η δολοφονία Λαριτζανί μπορεί να παρατείνει τη σύγκρουση – Ανάλυση του CNN

Κι όμως: Το 0.07% δεν ψήφισε τον Κιμ Γιονγκ Ουν στις εκλογές της Βόρειας Κορέας

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ προσπαθεί να αποδείξει ότι «δεν έχει ανάγκη κανέναν» – Σφυροκόπημα με διατρητικές βόμβες σε ιρανικές θέσεις στο Ορμούζ (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σημανδράκος… έδωσε τον Αυγενάκη – «Παραιτήθηκα γιατί με πίεζε ασφυκτικά για πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ»

ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Μπορεί η μεσογειακή διατροφή να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυστρία: Η κυβέρνηση μειώνει τον φόρο στη βενζίνη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Νεκρός και ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ που σφυροκοπά τη Βηρυτό - Live οι εξελίξεις

ΚΑΛΧΑΣ

Το διπλό μέτωπο Μητσοτάκη, η ιδέα Παπασταύρου για Τραμπ, η… απρόβλεπτη OLAF, και ο Πάρις που άφησε τη βελόνα και πήρε την καρέκλα αντί του Οδυσσέα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3