Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Μένουμε εκτός… και προσευχόμαστε» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την ανάγκη να μην ενεργοποιηθούν σενάρια σύρραξης που θα μετατρέψει σε βάλτο ολόκληρη την περιοχή, αλλά και να υπάρξει ευρωπαϊκός σχεδιασμός για μέτρα αποκατάστασης των συνεπειών του πολέμου, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Κράτα, Ευρώπη! – Η Αθήνα στηρίζει στις Βρυξέλλες την άρνησή της να εμπλακεί στον πόλεμο – Φόβοι ότι πιθανή κλιμάκωση θα φέρει αλλαγή στάσης της Ε.Ε.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΠΟΛΕΜΟΣ: Στο όριο της πολεμικής εμπλοκής – Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα – Το κόστος της ισορροπίας, που γίνεται όλο και πιο δύσκολη για την Αθήνα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Στις Βρυξέλλες για νέο πακέτο βοήθειας – Με συμμάχους τη Γερμανία και τον Νότο η κυβέρνηση, καθώς οι δυσκολίες είναι ήδη ορατές – «Δεν υπάρχουν λεφτά για να στηρίξουμε όλη την κοινωνία»

ΠΑΣΟΚ: Όλοι στην ίδια πλευρά ή… εκλογική καταστροφή – Τα ζητούμενα από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που κρίνει την πορεία προς τις κάλπες – Το μήνυμα της βάσης που αποκάλυψε η εκλογή συνέδρων

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Σε περιδίνηση ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω αναταράξεων που προκαλεί το υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα – Κλιμακώνεται ραγδαία ένα σκηνικό σύγκρουσης με το δίλημμα «συνεργασίες ή αυτόνομη πορεία» – Δρομολογούνται εξελίξεις στη Νέα Αριστερά

ΚΚΕ: Σε κρίση οι δύο πόλοι του συστήματος, ο λαός να φτιάξει δικό του εναλλακτικό μέτωπο – Κουτσούμπας: «Θα αλλάξει αρχηγό η Ν.Δ. ή θα συμφωνήσουν σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού λόγω του πολέμου»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: «Ώρα μηδέν» στα στενά του Ορμούζ – Η ιρανική κρίση απειλεί άμεσα και πολλαπλώς την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια – Τι επιδιώκει κάθε εμπλεκόμενος στη σύγκρουση – Το Ιράν απειλεί πως δεν θα αποκατασταθεί η προπολεμική κατάσταση

ΙΡΑΝ: Η απειλή των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων – Επιτρέπουν τη στοχοποίηση υποδομών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο – Χρήση κεφαλών διασποράς κατά της πολυεπίπεδης ισραηλινής αντιβαλλιστικής αεράμυνας – Σημαντικός παράγων διαμόρφωσης της περιφερειακής ασφάλειας

ΙΡΑΝ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ: Η δύσκολη διαδοχή του Αλί Χαμενεΐ – Αντιπαλότητες αξιωματούχων και επίδειξη ισχύος στο Ιράν εν μέσω πολέμου – Σημαντικά ερωτήματα για το μέλλον της χώρας μετά την ανάδειξη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

FIR ΑΘΗΝΩΝ: Οι συνέπειες του πολέμου στο ελληνικό FIR – Ο κρίσιμος ρόλος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην ασφάλεια των πτήσεων – Απαιτείται προσαρμογή της ροής με κριτήριο την ασφάλεια

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ακρότατες προκλήσεις εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης – Το Ιράν επί 47 χρόνια απειλεί άμεσα το Ισραήλ υποστηρίζοντας δημόσια ότι «θα το εξαφανίσει» – Παράλογο το δόγμα «τρομοκρατώ και ορίζω» – Η Αθήνα είναι σταθερός και αξιόπιστος συνομιλητής όλων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Το ενεργειακό «έμφραγμα» του 2026 – Η Ελλάδα σε συμπληγάδες ακρίβειας και γεωπολιτικής αστάθειας – Τα στενά του Ορμούζ και η διεθνής αποσταθεροποίηση – Ελλάδα, Κύπρος και «ενεργειακός τουρισμός» στη Βουλγαρία

ΓΕΩΡΓΙΑ: «Πράσινο» ψαλίδι – Η έκθεση σοκ που απειλεί τις αγροτικές επιδοτήσεις – Προς ριζική αναδιάρθρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Ο «Πολιτισμός» πηγή δυστυχίας – Ο ελεύθερος χρόνος είναι μέτωπο μεταξύ του κόσμου της εργασίας και του κεφαλαίου – Μνημονεύουμε τον αρχιτέκτονα ή τον ιδιοκτήτη ενός έργου, αλλά σπάνια τους τεχνίτες – «Ζω με μια αξιοπρεπέστατη σύνταξη των 600 ευρώ!» έλεγε σαρκαστικά ο Μάνος Ελευθερίου

ΜΜΕ: Σκληρό μαρκάρισμα δημοσιογράφων και ΜΜΕ από τον Τραμπ – Ο Πρόεδρος και οι δικοί του «ενοχλούνται» από ρεπορτάζ και ερωτήσεις για το Ιράν

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, Θρησκεία και Θεσμοί – Μέρος Τρίτο: Οι Sufi: οι αόρατοι αρχιτέκτονες της ισλαμικής ιστορίας

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Φτιάχνουν βαλίτσες για ταξίδια «Τότε και τώρα» (18/3) στο εξωτερικό (photos/video)

Deutsche Welle: Ο πρόεδρος της Βουλής ζητά να μην καταργηθεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας

The Economist: Σε Καναδό κροίσο το μερίδιο των Ρότσιλντ











