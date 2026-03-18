The Economist: Σε Καναδό κροίσο το μερίδιο των Ρότσιλντ

Το προηγούμενο φθινόπωρο η φιλάνθρωπος- επιχειρηματίας Λιν Φόρεστρ- Ρότσιλντ έκανε γνωστό ότι διαθέτει προς πώληση το σύνολο του μεριδίου (26,7%) της οικογένειας στον δημοσιογραφικό τίτλο με την παγκόσμια εμβέλεια και επιδραστικότητα.

Το ποσοστό των Ρότσιλντ στον The Economist πέρασε στην κυριότητα του Καναδού δισεκατομμυριούχου Στίβεν Σμίθ και στην Smith Financial Group, την οικογενειακή εταιρεία χαρτυφυλακίου του, σύμφωνα με ανακοινώσεις των δυο εταιρειών και αναφορές του διεθνή Τύπου.

«Η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει την πλήρη στήριξη του κ. Σμιθ στη μακροχρόνια παράδοση του The Economist για αυστηρή συντακτική ανεξαρτησία και θα διασφαλίσει ότι η στρατηγική και οι λειτουργίες του μέσου θα συνεχιστούν χωρίς να επηρεαστούν», δήλωσε εκπρόσωπος του Σμιθ.

Η συμφωνία υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της, σύμφωνα με τις εταιρείες. Το τίμημα της συναλλαγής δεν αποκαλύφθηκε. Ωστόσο οι πωλητές ήλπιζαν ότι το σύνολο του μεριδίου της οικογένειας θα αποτιμηθεί σε έως 400 εκατ. λίρες, ή 537 εκατ. δολάρια σημειώνει ο Axios επικαλούμενος προγενέστερο σχετικό δημοσίευμά του.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανακατάταξη στην ιδιοκτησία του 183 ετών περιοδικού την τελευταία δεκαετία. Ο Όμιλος Economist θεωρείται ένας από τους πιο έγκριτους ανεξάρτητους εκδότες επιχειρηματικών περιοδικών στον κόσμο.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα 1,25 εκατ. συνδρομητές, εκ των οποίων το 66% είναι αποκλειστικά ψηφιακοί. Το 2021 οι συνδρομητές ανέρχονταν σε 1,1 εκατομμύρια, αλλά εκείνη την εποχή μόνο το 44% ήταν αποκλειστικά ψηφιακοί.

Στον πρόσφατο ισολογισμό της, η εταιρεία ανέφερε ετήσια έσοδα περίπου 369 εκατ. λιρών (ή 495 εκατ. δολαρίων), και περιθώριο κέρδους περίπου 17%. Η πώληση είναι η τελευταία σε μια σειρά πρόσφατων συναλλαγών για Έντυπα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

