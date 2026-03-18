ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 09:58
18.03.2026 08:35

OBSTREEM: Χρηματοδότηση 655,5 εκατ. ευρώ για επενδύσεις, αποθήκες και εξαγορές

Κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 655,5 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η OB STREEM Global Supply Chain Solutions, με στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει αρχική εκταμίευση 260 εκατ. ευρώ, που θα κατευθυνθεί στην αναδιάρθρωση υφιστάμενων υποχρεώσεων, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια προορίζονται για την ανάπτυξη νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και την υλοποίηση πιθανών εξαγορών στον κλάδο των logistics, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν μεγάλες ελληνικές τράπεζες, με την Πειραιώς να αναλαμβάνει ρόλο κύριου συντονιστή, αναδόχου και διαχειριστή των προγραμμάτων, ενώ ως ανάδοχοι συμμετέχουν επίσης η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα.

Η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη της OB STREEM, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς παίκτες στον τομέα των logistics στην Ελλάδα και εμφανίζει ισχυρό επενδυτικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια.

Όπως επισημαίνεται, η χρηματοδότηση ενισχύει τη ρευστότητα και την επενδυτική δυνατότητα του ομίλου, επιτρέποντας την ταχύτερη υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών στην αγορά.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Καραφυλλίδης, τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς την εταιρεία και τα αναπτυξιακά της πλάνα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η χρηματοδότηση, με ανταγωνιστικούς όρους, ενισχύει την οικονομική ευελιξία της OB STREEM και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω οργανική και μη οργανική ανάπτυξη.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει την ενίσχυση των υποδομών logistics και την επέκταση της παρουσίας της σε νέες αγορές.

