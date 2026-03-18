ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:14
Πρόεδρος πρατηριούχων: Η κυβέρνηση μας οδηγεί σε λουκέτο – Χωρίς συνεννόηση πάμε σε απεργίες

Ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, προανήγγειλε απεργιακές κινητοποιήσεις στον κλάδο λόγω του πλαφόν από την κυβέρνηση για τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας.

Μιλωντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών τόνισε χαρακτηριστικά πως «με το πλαφόν σε αυτά τα επίπεδα δεν θα μπορέσουν να βγάλουν τα λειτουργικά τους έξοδα αρκετά πρατήρια στη χώρα ούτως ή άλλως θα οδηγηθούν σε λουκέτο, θέλοντας να προλάβουν αυτή την κατάσταση τα Δ.Σ των Σωματείων έχουν πάρει αποφάσεις για απεργιακή κινητοποίηση για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε δηλαδή είναι ένα μήνυμα».

«Τα περισσότερα σωματεία, με τους περισσότερους νομούς της χώρας έχουν πάρει αυτή την απόφαση  κι όσα δεν έχουν πάρει θα την πάρουν το επόμενο διάστημα είναι δεδομένο και ο  λόγος είναι ότι δεν αντέχουμε αυτό το περιθώριο κέρδους ιδίως ξεκινάει από τις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές της χώρας όλο αυτό» πρόσθεσε. 

Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε πως αν το αρμόδιο υπουργείο δεν έρθει σε μία συννενόηση μαζί τους, ώστε να παρθούν πιο ρεαλιστικά μέτρα «είναι δεδομένο ότι θα γίνει η απεργιακή κινητοποίηση». 

«Να υπάρξει το πλαφόν αλλά το πλαφόν να είναι όπως ήταν στον πόλεμο στην Ουκρανία δηλαδή με ημερομηνία αναφοράς. Πόσα κέρδιζε ένα πρατήριο πριν την έναρξη του πολέμου τα ίδια να συνεχίζει να κερδίζει» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Κιβωτός του Κόσμου: Διακόπηκε για τις 7 Μαΐου η δίκη του πατέρα Αντώνιου για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος ανηλίκων

Ζάκυνθος: Πέθανε ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο (video)

Τέμπη: Κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών για την έναρξη της δίκης στη Λάρισα – «Να βρεθούμε ξανά μαζί…»



ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σημανδράκος… έδωσε τον Αυγενάκη – «Παραιτήθηκα γιατί με πίεζε ασφυκτικά για πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ»

ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Μπορεί η μεσογειακή διατροφή να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυστρία: Η κυβέρνηση μειώνει τον φόρο στη βενζίνη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Νεκρός και ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ που σφυροκοπά τη Βηρυτό - Live οι εξελίξεις

ΚΑΛΧΑΣ

Το διπλό μέτωπο Μητσοτάκη, η ιδέα Παπασταύρου για Τραμπ, η… απρόβλεπτη OLAF, και ο Πάρις που άφησε τη βελόνα και πήρε την καρέκλα αντί του Οδυσσέα

