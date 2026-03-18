Πρόεδρος πρατηριούχων: Η κυβέρνηση μας οδηγεί σε λουκέτο – Χωρίς συνεννόηση πάμε σε απεργίες

Ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, προανήγγειλε απεργιακές κινητοποιήσεις στον κλάδο λόγω του πλαφόν από την κυβέρνηση για τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας.

Μιλωντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών τόνισε χαρακτηριστικά πως «με το πλαφόν σε αυτά τα επίπεδα δεν θα μπορέσουν να βγάλουν τα λειτουργικά τους έξοδα αρκετά πρατήρια στη χώρα ούτως ή άλλως θα οδηγηθούν σε λουκέτο, θέλοντας να προλάβουν αυτή την κατάσταση τα Δ.Σ των Σωματείων έχουν πάρει αποφάσεις για απεργιακή κινητοποίηση για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε δηλαδή είναι ένα μήνυμα».

«Τα περισσότερα σωματεία, με τους περισσότερους νομούς της χώρας έχουν πάρει αυτή την απόφαση κι όσα δεν έχουν πάρει θα την πάρουν το επόμενο διάστημα είναι δεδομένο και ο λόγος είναι ότι δεν αντέχουμε αυτό το περιθώριο κέρδους ιδίως ξεκινάει από τις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές της χώρας όλο αυτό» πρόσθεσε.

Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε πως αν το αρμόδιο υπουργείο δεν έρθει σε μία συννενόηση μαζί τους, ώστε να παρθούν πιο ρεαλιστικά μέτρα «είναι δεδομένο ότι θα γίνει η απεργιακή κινητοποίηση».

«Να υπάρξει το πλαφόν αλλά το πλαφόν να είναι όπως ήταν στον πόλεμο στην Ουκρανία δηλαδή με ημερομηνία αναφοράς. Πόσα κέρδιζε ένα πρατήριο πριν την έναρξη του πολέμου τα ίδια να συνεχίζει να κερδίζει» πρόσθεσε.

Κιβωτός του Κόσμου: Διακόπηκε για τις 7 Μαΐου η δίκη του πατέρα Αντώνιου για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος ανηλίκων

Ζάκυνθος: Πέθανε ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο (video)

Τέμπη: Κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών για την έναρξη της δίκης στη Λάρισα – «Να βρεθούμε ξανά μαζί…»







