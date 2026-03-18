Το διπλό μέτωπο Μητσοτάκη, η ιδέα Παπασταύρου για Τραμπ, η… απρόβλεπτη OLAF, και ο Πάρις που άφησε τη βελόνα και πήρε την καρέκλα αντί του Οδυσσέα

Μία ευρωπαϊκή ευκαιρία και ένα αμερικανικό βραχνά έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έτσι όπως έχουν κυλήσει τα πράγματα, με τον πόλεμο στον Περσικό.

Η ευρωπαϊκή ευκαιρία είναι διπλή και τον είδαν τον πρόεδρο Κυριάκο να το έχει αντιληφθεί πλήρως το σκηνικό:

– Αφενός μπορεί να συνεχίσει να ταυτίζεται με τους Ευρωπαίους, αρνούμενος την όποια εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Εδώ καράβια (αεροπλανοφόρα) χάνονται, βαρκούλες (φρεγάτες) θα πάνε να αρμενίσουν; Τα στενά του Ορμούζ είναι πολύ… στενά, που λέει και η Σοφία Βούλτεψη –έστω όχι όσο της Άνδρου με την Τήνο, αλλά και πάλι στενά είναι – οπότε ας βγάλει μόνος του την ιστορία πέρα ο Τραμπ.

– Αφετέρου, οι επιπτώσεις του πολέμου ανοίγουν μία συζήτηση για νέα ρήτρα διαφυγής και μειώσεις φόρων, όπως ο Ειδικός Φόρος στα καύσιμα. Και μάλιστα ο Μητσοτάκης το έθεσε ήδη από χθες, ενόψει της αυριανής συνόδου κορυφής.

Ο βραχνάς είναι τι θα κάνει με τον Τραμπ, με τον οποίο η σχέση του πέρασε από διακυμάνσεις. Από την αρχική αδιαφορία του Λευκού Οίκου και σχεδόν παγωμάρα έναντι της Αθήνας, στην θερμή συνεργασία σε σειρά μετώπων, όπως το ενεργειακό και άλλα. Αλλά τώρα ο Τραμπ δεν είναι και πολύ δημοφιλής σε Ελλάδα και Ευρώπη και άρα μία στενή σχέση μαζί του, μπορεί να αποβεί ζημιογόνα – πάντως ενθουσιασμό δεν προκαλεί.

Ο Παπασταύρου, ο Τραμπ και η… Πνύκα

Το ερώτημα βεβαίως είναι αν ο Αμερικανός πρόεδρος ζητήσει το ο,τιδήποτε από την Ελλάδα. Ή ακόμα κι αν βάλει στον πρόγραμμά του επίσκεψη στη χώρα σύντομα (το αργότερο τον Ιούλιο) και συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Είναι καιρός να συναντηθεί κάποιος με τον Τραμπ αυτή την ώρα και σε αυτές τις συνθήκες;

Για αυτό το τελευταίο έχω κι ένα καλό παρασκήνιο, που μου εκμυστηρεύτηκαν κυβερνητικές πηγές, οι οποίες διακρίνονται για την εγκυρότητά τους και την γρήγορα αποτύπωση των τάσεων στο Μαξίμου, ιδίως στα ενδότερα του μεγάρου.

Μου λένε λοιπόν ότι ο Σταύρος Παπασταύρου πιέζει ώστε να βρεθεί οπωσδήποτε ο Ντόναλντ Τραμπ στην… Πνύκα και να μιλήσει, σφραγίζοντας τους στενούς δεσμούς της Αθήνας με την Ουάσιγκτον.

Ο κυρ Σταύρος δεν φημίζεται βέβαια για το πολιτικό του ένστικτο και κριτήριο, ώστε να αντιληφθεί πως τα κόζια έχουν μπερδευτεί λίγο και δεν είναι όπως πριν λίγο καιρό. Νομίζει ότι το πολιτικό κλίμα είναι μία ευθεία γραμμή.

Ο φόβος για το… απρόβλεπτο σκάνδαλο

Ο μεγαλύτερος εφιάλτης μίας κυβέρνησης δεν είναι οι γνωστές προκλήσεις, οι δεδομένοι εχθροί και τα μεγάλα, πλην αναμενόμενα προβλήματα. Είναι πρωτίστως το… απρόβλεπτο.

Που μπορεί να κρύβεται οπουδήποτε, ακόμα και σε έναν… φάκελο της OLAF! Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ζητά την επιστροφή ποσού ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, επειδή υπήρξαν… «λάθη» σε προγράμματα κατάρτισης στην Ελλάδα. Το «λάθη» αφορά σε σκάνδαλα προφανώς – το λέω για να μην μπερδευόμαστε.

Υπάρχουν στην επικαιρότητα οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθε και η OLAF. Αν προκύψουν και κάνα δυο ακόμα υποθέσεις, θα μιλάμε για κάλπες σκανδάλων και θα αναγκαστεί να ξαναδώσει «οδηγίες ψήφου» ο Τασούλας…

Κουνήθηκε η καρέκλα αντί για τη βελόνα

Τον Πάρι Κουκουλόπουλο προτείνει (και αναμένεται η εκλογή του σήμερα) για την αντιπροεδρία της Βουλής, στη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Να θυμίσουμε απλά ότι ο βουλευτής Κοζάνης είχε δηλώσει τον Νοέμβριο ότι εάν δεν κουνηθεί η «βελόνα» των γκάλοπ μέχρι τις γιορτές, τότε πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.

Οι γιορτές πέρασαν, η βελόνα έμεινε ακούνητη, αλλά προβλέπω ότι τώρα που… κουνήθηκε ο Πάρις σε άλλη, ψηλότερη καρέκλα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να θέσει το οποιοδήποτε θέμα – αν ήταν να μιλήσει, θα μιλούσε άλλωστε.

Δεν θέλω να πιστέψω ότι επειδή δεν μίλησε πέρασε και τα προκριματικά για την καρέκλα…

Το εύκολο και το δύσκολο για τον Οδυσσέα

Ο Οδυσσέας θα μιλήσει αύριο για τελευταία φορά σε αυτή τη βουλή και αμέσως μετά θα υποβάλλει και τυπικά την παραίτησή του από βουλευτής. Θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει για τη διαγραφή του από τον Ανδρουλάκη, τον οποίο είχε στηρίξει φανατικά το 2021 στη μάχη τότε για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Θέμα να πάει στη ΝΔ δεν υπάρχει. «Το εύκολο είναι να πας στον Μητσοτάκη, που αρέσκεται στις μεταγραφές, αλλά το δύσκολο είναι να φτιάξεις μία μεγάλη κεντροαριστερά», λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τις προθέσεις του.

«Καμπανάκι» από τη μείωση των εσόδων

Το πρώτο δίμηνο του έτους άφησε μια μάλλον ανησυχητική «υποσημείωση» στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού, καθώς τα φορολογικά έσοδα δεν κινήθηκαν σύμφωνα με τους στόχους.

Παρά τη συνολική εικόνα των 11,8 δισ. ευρώ, η πραγματική αποτύπωση είναι λιγότερο αισιόδοξη. Κι αυτό γιατί στα στοιχεία περιλαμβάνεται το ποσό των 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Αν αφαιρεθεί αυτή η έκτακτη εισροή, τα έσοδα περιορίζονται στα 11,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υστέρηση 310 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου.

Η μείωση αυτή δεν είναι τυχαία. Προκύπτει κυρίως από τις χαμηλότερες εισπράξεις σε φόρους που σχετίζονται με την ενέργεια, όπως ο ΦΠΑ και οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης, όπου η απόκλιση φτάνει τα 204 εκατ. ευρώ.

Το στοιχείο αυτό προκαλεί προβληματισμό, καθώς αφορά μια βασική κατηγορία εσόδων του κράτους. Και μπορεί η εικόνα να «διορθώνεται» λογιστικά από έκτακτα ποσά, ωστόσο η τάση στα τακτικά φορολογικά έσοδα δείχνει ότι η χρονιά ξεκινά με προκλήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η πορεία των επόμενων μηνών θα κρίνει αν πρόκειται για μια συγκυριακή κάμψη ή για ένδειξη πιο διαρθρωτικής πίεσης στα δημόσια έσοδα.

Διαβάστε επίσης:

Στο δρόμο του Σάντσεθ η Ευρώπη, επιλεκτικές οι άρσεις ασυλίας για ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οδηγίες ψήφου από Τασούλα, το αίτημα Άννας για την ΚΕ, η αντοχή του Δούκα

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

Το τρίγωνο Τραμπ – Αθήνα – Ελευσίνα, «κόλαση» με τις λίστες της ΝΔ, ο Μαντζουράνης Α’ Αθήνας, το πασοκόμετρο της Άννας και ο Σκανδαλίδης



