Το τρίγωνο Τραμπ – Αθήνα – Ελευσίνα, «κόλαση» με τις λίστες της ΝΔ, ο Μαντζουράνης Α’ Αθήνας, το πασοκόμετρο της Άννας και ο Σκανδαλίδης

Καλημέρα σας

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η κυβέρνηση την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τις τελευταίες λίγες ημέρες η αγωνία δεν αφορά κυρίως στην Κύπρο – εκεί οι κινήσεις που έπρεπε να γίνουν έγιναν και επίσης δεν επαναλήφθηκαν οι ιρανικές απειλές, το αντίθετο.

Αφορά στις οικονομικές επιπτώσεις.

Αλλά και στις… πολιτικο-διπλωματικές!

Υπό την έννοια ότι εάν το σχέδιο του Τραμπ για το Ιράν δεν βγει – και η αλήθεια είναι πως δεν πάει όπως το διακήρυττε αρχικά –τότε θα δεχθεί μεγάλη αμφισβήτηση όχι μόνο διεθνώς, αλλά και εσωτερικά στις ΗΠΑ. Με απλά λόγια κινδυνεύει στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για τη Γερουσία να καταποντιστεί και να υποστεί το σύνδρομο «lame duck presidency» – πρόεδρος χωρίς εξουσία σε απλή πολιτική μετάφραση.

Ο προβληματισμός λοιπόν είναι αν η ταύτιση της Αθήνας με τις επιλογές Τραμπ ή τις απαιτήσεις των ΗΠΑ (όπως η ιστορία με το λιμάνι της Ελευσίνας) θα γίνει μπούμερανκ για την κυβέρνηση.

Η απάντηση είναι πως οι κινήσεις αυτές έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και αφορούν στα ισχυρά οικονομικά/επιχειρηματικά αμερικανικά συμφέροντα και όχι στις διαθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Άρα, λένε, «εδώ χτίζουμε μία σχέση, δεν εξυπηρετούμε έναν πολιτικό συσχετισμό στην Ουάσιγκτον».

Για να δούμε αν θα συμφωνήσει και η… πραγματικότητα που θα έρθει…

Η φενάκη με την πυρηνική ενέργεια

Αυτή η ιστορία με την πυρηνική ενέργεια σας ομολογώ δεν μου είναι κατανοητή. Όχι από τεχνοκρατική άποψη – αυτή ας την αναπτύξουν οι πυρηνικοί επιστήμονες.

Μιλάω για την πολιτική διάσταση. Και τις υποσχέσεις ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματά μας και θα έχουμε και φθηνή ενέργεια.

Έτσι δεν μας έλεγαν και με τις Ανανεώσιμες; Και μετά έκαναν το χρηματιστήριο, που το χειρίστηκαν και το χειρίζονται με τέτοιο τρόπο, που πληρώνουμε περισσότερα.

Μας έλεγαν και για απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Και όχι μόνο ψάχνουμε για πετρέλαιο, αλλά και αυτό που μας έρχεται το φορολογούν ξανά και ξανά – ως και ΦΠΑ πάνω στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης έχουν -, με αποτέλεσμα να στενάζουν όλοι στις αντλίες…

Τα ψηφοδέλτια της ΝΔ

Ένα χρόνο πριν την εθνική εκλογική αναμέτρηση – ή πολύ πιο κοντά, όπως εκτιμούν πολλοί – τα πράγματα στο εσωτερικό της ΝΔ για τα ψηφοδέλτια αγριεύουν.

Και αγρεύουν πολύ.

Βλέπετε είναι ειλημμένη η απόφαση να αρθεί το άτυπο εσωκομματικό ασυμβίβαστο και να επιτραπεί σε αντιπεριφερειάρχες και αντιδημάρχους να είναι υποψήφιοι βουλευτές.

Ο λόγος της άρσης είναι προφανής: Είναι στελέχη που έχουν μετρημένες… ψήφους και άρα είναι χρήσιμοι από πολλούς άλλους παράγοντες, που θέλουν να πολιτευτούν.

– Άνθρωπος που έχει υπόψη του τις καυτές διεργασίες που γίνονται στα έγκατα του κόμματος με αφορμή και αυτή τη ρύθμιση, περιγράφει την κατάσταση με τη φράση «είναι σαν να άνοιξαν οι… πύλες της Κολάσεως»!

Ο «Μαντζούρ» και η Α’ Αθήνας

Επειδή μιλάμε για ψηφοδέλτια και υποψήφιους, σχετική κινητικότητα έχουμε σε όλα τα κόμματα.

Για παράδειγμα υποψήφιους ψάχνει ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα.

Δεν είναι εύκολη δουλειά, καθότι δεν θέλει, παρά ελάχιστους από την παλιά φουρνιά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά οι καινούργιοι είναι δυσεύρετοι, εάν ο πήχης είναι κάπως ψηλά.

Μαθαίνω δε ότι από τους παλιούς, ο Γιάννης Μαντζουράνης, («Μαντζούρ» για τους φίλους του) που δεν είχε καταφέρει να εκλεγεί το 2023 στο νότιο τομέα της Αθήνας – «δείχνει» τον Νίκο Παππά γι’ αυτό, αλλά δεν του κρατάει πλέον κακία – ενδιαφέρεται για την Α’ Αθήνας με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Φαίνεται έχει διαβλέψει κενό στην περιφέρεια αυτή, λόγω της δυστοκίας στις επαφές Τσίπρα – Νεοαριστεράς, κάτι που δυσκολεύει την ένταξη του Νάσου Ηλιόπουλου (νυν βουλευτή Α’ Αθήνας) στο νέο εγχείρημα. Σε αυτά είναι ευέλικτος και γρήγορος ο «Μαντζούρ», δεν λέω…

Ο Ανδρουλάκης με τις μεταγραφές και η περίπτωση Καλιακμάνη

Όσο για το ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτιά του, τα πράγματα επίσης είναι ρευστά, καθώς οι συζητήσεις υπόκεινται στην επίδραση της περίφημης «διεύρυνσης». Τα ψηφοδέλτια σε πολλές περιοχές θα διαμορφωθούν με βάση ποιοι θα μπουν στο ΠΑΣΟΚ ενόψει συνεδρίου, αλλά και μετά, στο δρόμο προς τις εκλογές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χειρίζεται θέματα μεταγραφών και «επιστροφών» σε αυτό το επίπεδο – κοιτάζει δηλαδή νυν, πρώην και επίδοξους βουλευτές και πολιτευτές «πρώτου επιπέδου».

– Καταθέτω προς το παρόν την «πρόχειρη» πληροφορία που κυκλοφορεί ότι ο αστυνομικός τηλεσχολιαστής Γιώργος Καλιακμάνης ακούγεται ότι πάει μάλλον για το ευρωψηφοδέλτιο και όχι για τη λίστα της Αιτωλοακαρνανίας στις εθνικές εκλογές. Περίεργο βέβαια, καθότι έχει πάρει… φόρα, αλλά θα φανεί.

Ελιγμός για την αποφυγή του… Δούκα

Ψάχνουν τρόπο στη Χαριλάου πώς θα αποφύγουν το ψήφισμα που θέλει να βάλει ο Χάρης Δούκας στο συνέδριο για «όχι σε συνεργασία με τη ΝΔ». Μία σκέψη είναι να συμπεριληφθεί μία γενική θέση στην πολιτική απόφαση του συνεδρίου, που θα απορρίπτει επί της αρχής τη συνεργασία. Χωρίς όμως ουσιαστικό δεσμευτικό χαρακτήρα. Γενικολογίες, που λέμε.

Ο άλλος ελιγμός είναι να πουν ότι δεν χρειάζεται να μην αποφασίσει τώρα το συνέδριο, αλλά να τεθεί σε εσωκομματικό, ψηφιακό δημοψήφισμα (φαεινή ιδέα της Διαμαντοπούλου αυτή η πατέντα), αμέσως μετά τις εκλογές, στη διαδικασία των διερευνητικών εντολών και αφού τεθεί εκ των πραγμάτων αυτό το δίλημμα.

Δηλαδή, να πει ο Μητσοτάκης στον Ανδρουλάκη έλα να συγκυβερνήσουμε και να του απαντήσει ο πρόεδρος Νίκος, «δικαίωμα, οργανώνω ένα δημοψήφισμα και σου απαντάω», λες και τα δημοψηφίσματα γίνονται σε 24 ώρες. Ωραία άποψη έχουν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ για την εσωκομματική δημοκρατία.

Το πασοκόμετρο της Άννας

Μία άβολη για την Διαμαντοπούλου είπε ο Σκανδαλίδης – που έχει καλή μνήμη, όπως αποδεικνύει.

Ο ιστορικός γραμματέας του ΠΑΣΟΚ είπε λοιπόν ότι το νόμο Διαμαντοπούλου για τα ΑΕΙ δεν τον ξήλωσε ο «διευρυνσίας» Πελεγρίνης, αλλά ο Αρβανιτόπουλος της ΝΔ. Και πως δεν γίνεται να κάνει ο καθένας face control σε όποιον έρχεται στο ΠΑΣΟΚ – αν ήταν έτσι δεν θα περνούσε κανείς ούτε από την Ακαδημίας, όχι τη Χαριλάου!

Καταλαβαίνω την ενόχλησή του! Να είσαι ο Σκανδαλίδης που έχεις περάσεις χειμώνες και χειμώνες με το ΠΑΣΟΚ την τελευταία 15ετία και να έρχεται η φίλη του Μητσοτάκη, Άννα Διαμαντοπούλου και να σου λέει να βάζεις… «πασοκόμετρο» για να αποκλείσει όσους δεν χωνεύει!

Πες κι εσύ Νίκο, που κάνεις τα χατίρια της Άννας…

Δύο μήνες αναμονή για χρυσές λίρες

Περισσότερους από δύο μήνες μπορεί να χρειαστεί να περιμένει κανείς σήμερα για να κλείσει ραντεβού στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να αγοράσει ή να πουλήσει χρυσές λίρες. Το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού, σύμφωνα με όσους προσπάθησαν πρόσφατα να προγραμματίσουν συναλλαγή, φτάνει ακόμη και στις αρχές Μαΐου.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στα υπόγεια του κεντρικού κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και απαιτούν προηγουμένως τηλεφωνικό προγραμματισμό. Όμως το ημερολόγιο των ραντεβού φαίνεται να γεμίζει γρήγορα, κάτι που αποτυπώνει ένα κλίμα αυξημένου ενδιαφέροντος για τον χρυσό.

Δεν πρόκειται για μαζικό «πυρετό» αγοράς, αλλά για μια διακριτική κινητικότητα που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το διεθνές κλίμα αβεβαιότητας. Οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η ενεργειακή αστάθεια επαναφέρουν στο προσκήνιο το παλιό ένστικτο της ασφάλειας: την αναζήτηση καταφυγίου στον χρυσό.

Η τιμή της χρυσής λίρας άλλωστε ακολουθεί την άνοδο του χρυσού στις διεθνείς αγορές. Πρόσφατα η τιμή πώλησης από την Τράπεζα της Ελλάδος κινήθηκε κοντά στα 1.185 ευρώ, ενώ η τιμή αγοράς διαμορφώθηκε λίγο πάνω από τα 1.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η προμήθεια της συναλλαγής.

Παρά την αυξημένη ζήτηση για ραντεβού, τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δεν δείχνουν ακόμη σημαντική άνοδο στον αριθμό των συναλλαγών. Ωστόσο, η εικόνα των γεμάτων ημερολογίων και η κινητικότητα γύρω από τις λίρες θυμίζουν ότι σε περιόδους διεθνούς έντασης οι παλιές συνήθειες επιστρέφουν.

Και στην Ελλάδα, όταν το κλίμα γίνεται αβέβαιο, ο χρυσός εξακολουθεί να λειτουργεί ως το πιο διαχρονικό «καταφύγιο».

