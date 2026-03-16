ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

Καλά τα γκάλοπ και το γενικότερο κλίμα που λόγω του πολέμου στον Κόλπο, δείχνει θετικό για την κυβέρνηση – ιδίως με τη φρεγάτα στην Κύπρο -, αλλά τα σκάνδαλα χτυπούν για τα καλά της πόρτα της, ξανά.

Τα μέτωπα είναι δύο:

Η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβαρύνεται μετά την αποκάλυψη ότι υπήρχε επίσημο έγγραφο από τον πρώτο διοικητή και νυν πρωθυπουργικό σύμβουλο, Βάρρα, προς τον Μάκη τον Βορίδη για την προβληματική κατάσταση με τις επιδοτήσεις . Έγγραφο που δεν πέρασε καν από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής, παρότι ήταν πρωτοκολλημένο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έξι χρόνια τώρα! Το θέμα είναι ότι έρχεται η νέα δικογραφία στη Βουλή κι αυτή δεν είναι καλή σύμπτωση εξελίξεων για την κυβέρνηση.

Η υπόθεση με τις υποκλοπές παίρνουν νέα διάσταση με τη δήλωση του Ισραηλινού επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν ότι το περιβόητο Predator παρέχεται μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες. Άρα, δεν ήταν «ιδιώτες, που παρακολουθούσαν το σύμπαν για λογαριασμό ιδιωτών»;

Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να φτάσει η χώρα και η κυβέρνηση με τόσες σκιές και ερωτήματα αναπάντητα, στις εκλογές. Πόσο να… «σκεπάσει» και κείνη φρεγάτα, η ΚΙΜΩΝ;

Η Κύπρος σε διελκυστίνδα

Δεν θέλω να το «χαλάσω» όλο αυτό το αφήγημα με την Κύπρο – στην οποία προφανώς έπρεπε να παρασχεθεί οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτίστως, μα φυσικά και ελληνική άμυνα έναντι ξένων απειλών – αλλά όσο θα περνά ο χρόνος θα περιπλέκεται και θα δημιουργεί περίεργες καταστάσεις, υποψιάζομαι.

Μάλιστα στη Λευκωσία, η δήλωση Χριστοδουλίδη – αυτός που δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει και τι κάνει με το καλώδιο, υπενθυμίζω – ότι θέλει να βάλει το νησί στο ΝΑΤΟ, προκαλεί έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η αντιπαράθεση, αλλά είναι δεδομένο πως την ίδια ώρα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου έχει ενισχύσει την στρατιωτική της παρουσία. Και, ως φαίνεται, μπορεί να την ενισχύσει όσο θέλει, μέσα στις νέες συνθήκες, ουδείς δείχνει διάθεση για διαμαρτυρία.

Εκεί δηλαδή που η επιρροή Ερντογάν στο βόρειο τμήμα είχε μειωθεί λόγω της εκλογής του Ερχιουρμάν, το πράγμα πλέον έχει αλλάξει. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την όποια προοπτική να αποφευχθεί και η ντε γιούρε διχοτόμηση. Απλά το σημειώνω για να ξέρουμε τι μπορεί να μας προκύψει…

Τι δουλειά έχουμε στο Ορμούζ

Αυτή η ιδέα του Μακρόν να πάνε η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, ίσως και η Κύπρος, ενδεχομένως και η Ολλανδία να φυλάνε τα στενά του Ορμούζ, λέει, για να περνάνε τα τάνκερ και να μην προκληθεί χάος στην αγορά πετρελαίου και την παγκόσμια οικονομία, δεν την πολυκατάλαβα για να μην είμαι ειλικρινής.

Μήπως να το ξαναπεί μία φορά ακόμα ο… Μανώλης, διότι αυτός μπορεί να έχει όρεξη να χωθεί στον πόλεμο για τα καλά, αλλά δεν έχουν την ίδια όρεξη κι όλοι οι άλλοι. Ακόμα και η ελληνική κυβέρνηση πλου γενικώς τώρα τελευταία, προσφέρεται» για κάτι τέτοια, δεν την είδε καλά με καλό μάτι.

Ενεργός στρατιωτικός ρόλος στα στενά του Ορμούζ, σημαίνει και ευθεία εμπλοκή.

Αντί δηλαδή να κοιτάμε να αναδιπλωθούν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου και να βρουν καμιά διέξοδο από την ιστορία που ξεκίνησαν, κοιτάμε πώς θα μπλεχτούν περισσότεροι;

Το Ιράν θα απαντήσει ως φαίνεται με όσο πιο ευρύ μέτωπο μπορεί και αντέξει. Το θέμα είναι να καθίσει κι αυτό στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και όχι να κλιμακωθεί κι άλλο ο πόλεμος.

Υψηλή συμμετοχή και οι χαμηλές πτήσεις

Πάμε στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Μεγάλη η συμμετοχή χθες στις προκριματικές εκλογές για την εκλογή συνέδρων.

Η Χαριλάου άρχισε τις συγκρίσεις με την ανάλογη συμμετοχή στη ΝΔ – «τους ξεπεράσαμε λένε».

Πιθανόν έχουν δίκιο.

Αλλά υπάρχει και η εξής πλευρά: Το ΠΑΣΟΚ πάντα είχε υψηλή συμμετοχή, ίσως επειδή είναι το κόμμα που εισήγαγε και αυτές τις μαζικές διαδικασίες.

Για παράδειγμα στις εσωκομματικές εκλογές για πρόεδρο το 2021 πήγαν 303.000 άνθρωποι – δύο χρόνια μετά το Κίνημα πήρε μόλις 11% στις εθνικές κάλπες.

Τον Οκτώβριο του 2024 για την εκλογή προέδρου ψήφισαν 270.000 – έκτοτε, με μία μικρή αναλαμπή, το ΠΑΣΟΚ λιμνάζει στο 13% των γκάλοπ.

Καλό δείγμα η υψηλή συμμετοχή, αλλά δεν διασφαλίζει τίποτα.

Ο εκλογικός στόχος και η αλλαγή του

Πολλοί θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει τον εκλογικό του στόχο, αυτόν της πρωτιάς «έστω και με μία ψήφο διαφορά». Με τη ΝΔ στο +15% τουλάχιστον, είναι μάλλον υπερφίαλο και εξωπραγματικό.

Και να θέσει έναν άλλο, πιο ρεαλιστικό και επιτεύξιμο.

Λογική η σκέψη, υπό μία προϋπόθεση και ένα ερώτημα:

Για να αλλάξει ο εκλογικός στόχος, πρέπει να εξηγήσει η ηγεσία γιατί τον αλλάζει. Να πει δηλαδή τους λόγους, για τους οποίους απέτυχε ο στόχος – εξ ου και αλλάζει – και τι (ή ποιος) ευθύνεται για την αλλαγή.

Και βεβαίως το ερώτημα είναι αν αυτή η αλλαγή στόχου, θα συζητηθεί στο συνέδριο. Θα ερωτηθεί το συνέδριο αν συμφωνεί με την αλλαγή και να πει την άποψή του και να δώσει αντιπροτάσεις, ιδέες και άλλους στόχους, πιο βατούς;

Ωραίες αυτές οι κουβέντες – ειδικά σε συνέδρια.

Ως τον Ιούνιο έρχεται ο… Αλέξης (λένε τώρα)

Όσο για τον Αλέξη Τσίπρα, τι να σας πω. Εκπλήσσομαι και γω με τις αλλαγές χρονοδιαγράμματος και σχεδίων, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τώρα λένε ότι το νέο κόμμα πάει για μετά το Πάσχα και το αργότερο τον Ιούνιο.

Θα μου πείτε, ήδη ο πρώην πρωθυπουργός λειτουργεί και παρεμβαίνει σαν να έχει κόμμα. Είναι σαν τις προφητείες του Παΐσιου: Δεν θα είναι κόμμα, αλλά θα κάνει σαν κόμμα, τέτοια…

Υπομονή, τίποτε άλλο. Υποτίθεται ότι μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει η βεντάλια…

Σκιές στην ανάπτυξη

Οι πρώτες οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή αρχίζουν ήδη να αποτυπώνονται στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, κυρίως στο μέτωπο της ανάπτυξης και του ΑΕΠ.

Οι αεροπορικές κρατήσεις, που λειτουργούν ως πρόδρομος δείκτης για την πορεία του τουρισμού, εμφανίζουν μέχρι στιγμής μείωση 8% έως 10%, όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της Aegean Ευτύχης Βασιλάκης. Αν η τάση αυτή συνεχιστεί, θα επηρεάσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής δραστηριότητας.

Ήδη η Εθνική Τράπεζα αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, τοποθετώντας τον ρυθμό στο 2%. Παράλληλα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας προειδοποίησε ότι αν η κρίση παραταθεί, η επιβράδυνση της ανάπτυξης θα γίνει πιο αισθητή.

Με δεδομένο ότι η ανάπτυξη αποτελεί βασικό παράγοντα για τα δημόσια έσοδα και τον δημοσιονομικό σχεδιασμό, μια χαμηλότερη πορεία του ΑΕΠ θα περιορίσει συνολικά τα οικονομικά περιθώρια της επόμενης περιόδου.

