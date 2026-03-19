Από τον Μπομπ Σφουγγαράκη στα video games: Η «ποπ» προπαγάνδα του πολέμου στο Ιράν από τον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος φαίνεται να αναζητά νέους τρόπους ώστε να «πουλήσει» την πολεμική εκστρατεία κατά του Ιράν σε ένα αμερικανικό κοινό που εμφανίζεται ολοένα και πιο επιφυλακτικό. Σε αυτό το πλαίσιο, αξιοποιεί απρόσμενα στοιχεία της ποπ κουλτούρας, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Μπομπ Σφουγγαράκη.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X, ο γνωστός χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων ακούγεται να λέει: «Θέλεις να με δεις να το ξανακάνω;», ενώ παράλληλα προβάλλονται μη απόρρητα πλάνα με αμερικανικούς πυραύλους να καταστρέφουν ιρανικά αεροσκάφη και φορτηγά. Η λεζάντα που συνοδεύει το υλικό αναφέρει: «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι. Αδιάκοπα. Χωρίς τύψεις».

Will not stop until the objectives are met.



Unrelenting. Unapologetic. 🔁 pic.twitter.com/iM9fqjn1zc — The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, ο Μπομπ Σφουγγαράκης, παρουσιαζόμενος ως ένας απρόσμενος «πολεμοκάπηλος», αποτελεί ένα μόνο από τα memes που έχουν αξιοποιήσει οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στην προπαγανδιστική εκστρατεία, η οποία αντλεί στοιχεία από βιντεοπαιχνίδια, ταινίες δράσης και κινούμενα σχέδια, προβάλλοντας τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν.

Ο πόλεμος ως θέαμα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επιστρατεύσει εκτενώς εικόνες της ποπ κουλτούρας, επιδιώκοντας αφενός να αναδείξει τις αμερικανικές στρατιωτικές αρετές, αφετέρου να αποσπάσει την προσοχή από τις ανθρωπιστικές και οικονομικές συνέπειες του πολέμου.

«Πρόκειται για μια μετατροπή του πολέμου σε meme και παιχνίδι», δήλωσε ο Νικ Καλ, ιστορικός της προπαγάνδας στη Σχολή Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας Annenberg του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC). «Είναι ένας αποτρόπαιος τρόπος απεικόνισης των συγκρούσεων».

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βίντεο, ο πόλεμος παρουσιάζεται ως παιχνίδι τύπου Nintendo, συνδυάζοντας πλάνα πυραυλικών επιθέσεων με εικόνες από το Wii Sports. Με ζωηρή μουσική υπόκρουση, ένας χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων εμφανίζεται να πετυχαίνει στόχους, να κάνει «hole in one» στο γκολφ και «strike» στο μπόουλινγκ, ενώ κάθε ενέργεια συνοδεύεται από πλήγματα στο Ιράν. Παράλληλα ακούγονται αθλητικά κλισέ όπως: «Σλαμ ντανκ!» και «Νοκ-άουτ!».

Σε άλλο βίντεο, με τίτλο «JUSTICE THE AMERICAN WAY (σ.σ. Απόδοση δικαιοσύνης με τον αμερικανικό τρόπο),» εμφανίζονται αποσπάσματα από τις ταινίες Top Gun, Braveheart, Breaking Bad και το anime Dragon Ball Z, ενώ το μοντάζ κλείνει με τη φράση «flawless victory», όρος που προέρχεται από το βιντεοπαιχνίδι Mortal Kombat.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Ο αναπληρωτής διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Κέιλαν Ντορ, αναδημοσίευσε το συγκεκριμένο βίντεο γράφοντας στη λεζάντα: «Ξυπνήστε, ο μπαμπάς γύρισε».

Ωστόσο, η αισθητική αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις. «Είναι σαν διαφημίσεις για μια απομίμηση ταινίας με τον Τομ Κρουζ», δήλωσε ο Πίτερ Λοτζ, διευθυντής της Σχολής Μέσων Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον. «Κρύβει τη φρικτή πραγματικότητα των συγκρούσεων και του πολέμου», τόνισε, προσθέτοντας πως «δεν νιώθεις τη θλίψη, δεν βλέπεις ποτέ τις συνέπειες της σύγκρουσης ή της βίας».

Αντιδράσεις, δημοσκοπήσεις και το όριο της «εικόνας»

Το βίντεο «αμερικανικής δικαιοσύνης» προκάλεσε αντιδράσεις στο Χόλιγουντ. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μπεν Στίλερ, η ταινία του οποίου «Tropic Thunder» χρησιμοποιήθηκε στο μοντάζ, ζήτησε την απόσυρσή του. «Ποτέ δεν σας δώσαμε την άδεια και δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να γίνουμε μέρος της προπαγανδιστικής σας μηχανής», έγραψε στο X. «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία».

Hey White House, please remove the Tropic Thunder clip. We never gave you permission and have no interest in being a part of your propaganda machine. War is not a movie. https://t.co/dMQqRxxVCa — Ben Stiller (@BenStiller) March 6, 2026

Αντιδράσεις υπήρξαν και από πρώην στρατιωτικούς. «Ο πόλεμος δεν είναι βιντεοπαιχνίδι. Οι συνέπειες του πολέμου είναι οριστικές. Μακάρι να μην τον αντιμετωπίζαμε με τέτοια αδιαφορία», έγραψε ο Κόνορ Κρέχαν, βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ και παρουσιαστής του BarStool Sports.

Sorry to be Debbie downer



War isn’t a video game. The consequences of war are final. I wish we didn’t treat it with such a cavalier approach https://t.co/XFleuAgVdO — Cons (@CaptainCons) March 5, 2026

Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, αρνήθηκε ότι επιχειρεί να παρουσιάσει τον πόλεμο ως παιχνίδι. «Τα παραδοσιακά Μέσα Ενημέρωσης θέλουν να ζητήσουμε συγγνώμη επειδή αναδείξαμε την απίστευτη επιτυχία του αμερικανικού στρατού», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου, Άννα Κέλι. «Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρουσιάζει τα πολλά παραδείγματα των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, των εγκαταστάσεων παραγωγής του και των φιλοδοξιών του να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, τα οποία καταστρέφονται σε πραγματικό χρόνο», πρόσθεσε.

Παρά την έντονη προβολή, δεν είναι σαφές πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η στρατηγική. Δημοσκόπηση της Ipsos έδειξε ότι μόλις το 29% των Αμερικανών εγκρίνει τις επιθέσεις στο Ιράν, ενώ το 43% τις αποδοκιμάζει.

Ο Ρότζερ Σταλ, καθηγητής επικοινωνιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, εκτιμά ότι ο στόχος δεν είναι το να πεισθεί το ευρύτερο κοινό. «Σκοπός είναι να ξεσηκώσει την εκλογική βάση του MAGA με μια συναρπαστική εκδοχή αυτής της σύγκρουσης, που απευθύνεται στα πρωτόγονα ένστικτα των gamers και όσων πιστεύουν ότι ο πόλεμος δεν είναι παρά μια σειρά από σκηνές του Χόλιγουντ», είπε. «Αλλά για το 70% περίπου του πληθυσμού, τουλάχιστον για τη μεγάλη πλειοψηφία, είναι απλώς σοκαριστικό», πρόσθεσε.

Η προσέγγιση αυτή, όπως επισημαίνουν οι Financial Times, σηματοδοτεί μια σαφή απομάκρυνση από τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές κυβερνήσεις παρουσίαζαν ιστορικά τις πολεμικές εμπλοκές τους. Από τις δηλώσεις του Γούντροου Ουίλσον ότι «ο κόσμος πρέπει να γίνει ασφαλής για τη δημοκρατία» κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έως την αναφορά του Τζορτζ Μπους για μια «νέα παγκόσμια τάξη» κατά την επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου», η ρητορική ήταν συνήθως πιο θεσμική και ηθικολογική.

«Παραδοσιακά, η αμερικανική κυβέρνηση αναφερόταν στον πόλεμο ως κάτι λυπηρό, αλλά απαραίτητο για την επίτευξη ενός προσεκτικά μελετημένου διπλωματικού στόχου», δήλωσε ο Νικ Καλ. «Προσπάθησαν να κερδίσουν την υποστήριξη του αμερικανικού κοινού… και να πείσουν τον κόσμο ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της ανθρωπότητας. Και δεν νομίζω ότι τέτοιου είδους προτεραιότητες διαφαίνονται στα μηνύματα του Τραμπ σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Αντίθετα, σύμφωνα με αναλυτές, τα νέα βίντεο φαίνεται να στοχεύουν κυρίως τους πιο πιστούς υποστηρικτές του Τραμπ, ιδιαίτερα νεαρούς άνδρες που τον στήριξαν στις εκλογές του 2024, με περιεχόμενο επηρεασμένο από gaming και streaming κουλτούρα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και προηγούμενες καμπάνιες. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας είχε δημοσιεύσει πέρυσι βίντεο της ICE με τίτλο «Gotta Catch ‘Em All», όπου πράκτορες εμφανίζονταν να πραγματοποιούν συλλήψεις υπό μουσική από το καρτούν Pokémon, συγκεντρώνοντας 75,5 εκατομμύρια προβολές.

Ο Πίτερ Λοτζ προειδοποίησε ότι, παρότι ο Τραμπ «αγκαλιάζει το θέαμα του πολέμου περισσότερο από οποιονδήποτε από τους προκατόχους του», υπάρχει κίνδυνος η όποια δημόσια υποστήριξη να καταρρεύσει όταν οι πραγματικές συνέπειες της σύγκρουσης γίνουν αναπόφευκτα ορατές.

Διαβάστε επίσης:

Πόσουμ «τρύπωσε» σε αεροδρόμιο και κρύφτηκε ανάμεσα σε λούτρινα (Video)

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί

Λίβανος: Τραυματίες οι δύο δημοσιογράφοι του RT που έπεσε δίπλα τους ισραηλινός πύραυλος – «Δεν ήταν τυχαίο πλήγμα», λέει η Μόσχα