Πόσουμ «τρύπωσε» σε αεροδρόμιο και κρύφτηκε ανάμεσα σε λούτρινα (Video)

Ένα αξιαγάπητο πόσουμ «τρύπωσε» σε κατάστημα με δώρα στο αεροδρόμιο Χόμπαρτ της Τασμανίας.

Το πόσουμ είχε κρυφτεί σε ένα ράφι με λούτρινα καγκουρό και διαβόλους της Τασμανίας. Το εντόπισε ένας επιβάτης, που έψαχνε για αναμνηστικό. Τα μέλη του προσωπικού δεν πίστευαν στα μάτια τους, όταν τους οδήγησε στο εύρημα του.

Τελικά, υπάλληλος του αεροδρομίου οδήγησε με ασφάλεια το πόσουμ στον τερματικό σταθμό.

