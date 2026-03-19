ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 19:53
19.03.2026 19:00

Λίβανος: Τραυματίες οι δύο δημοσιογράφοι του RT που έπεσε δίπλα τους ισραηλινός πύραυλος – «Δεν ήταν τυχαίο πλήγμα», λέει η Μόσχα

H Μόσχα καταδίκασε σήμερα ένα πλήγμα που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο δημοσιογράφοι του ρωσικού τηλεοπτικού δικτύου Russia Today στον νότιο Λίβανο, εκτιμώντας πως δεν ήταν «τυχαίο», την ώρα που το Ισραήλ διεξάγει μια στρατιωτική επιχείρηση σε αυτήν την περιοχή.

Ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το RT δείχνει έναν δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου, τον Στιβ Σουίνι, ενώ φοράει ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο με τη σήμανση «Press» και μιλάει στην κάμερα, λίγο πριν από μια έκρηξη που σημειώνεται λίγα μέτρα μακριά του.

Το μήνυμα, που συνοδεύει το βίντεο, λέει πως καταγράφει «τη στιγμή όπου ένας ισραηλινός πύραυλος πέφτει κοντά σε δημοσιογράφους του RT», οι οποίοι τραυματίστηκαν και οι δύο.

«Στο πλαίσιο της δολοφονίας 200 δημοσιογράφων στη Γάζα, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτό που συνέβη σήμερα τυχαίο», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής διπλωματίας, Μαρία Ζαχάροβα, σε μια ανάρτηση στο Telegram, που περιλάμβανε το βίντεο, χωρίς εντούτοις να κατονομάσει τη χώρα που ευθύνεται.

Σύμφωνα με το Ruptly, μία θυγατρική του RT, οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν στον νότιο Λίβανο όπου το Ισραήλ, το οποίο πολεμά εναντίον της φιλο-ιρανικής Χεζμπολάχ, διεξάγει αυτήν τη στιγμή μια ευρεία στρατιωτική επιχείρηση για να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας».

Από την πλευρά της, η πρεσβεία της Ρωσίας στον Λίβανο καταδίκασε το περιστατικό σε ένα δελτίο Τύπου.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός τόνισε πως «δεν βάζει στο στόχαστρο ούτε αμάχους ούτε δημοσιογράφους» και πως είχε ρητά ζητήσει την εκκένωση της περιοχής όπου βρισκόταν η ομάδα του RT «αρκετό καιρό» πριν από τη διεξαγωγή των πληγμάτων.

Το unfair του ουκρανικού NEXTA

Την ίδια ώρα, αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η απρέπεια του ουκρανικού ΝΕΧΤΑ να μεταδώσει το σχετικό βίντεο με το σχόλιο ότι ο πύραυλος έπεσε εκτός στόχου, εννοώντας ότι ο στόχος θα έπρεπε να είναι ο δημοσιογράφος του ρωσικού δικτύου, χαρακτηρίζοντάς τον «προπαγανδιστή».

Διαβάστε επίσης:

Βαθαίνει το ρήγμα στις ΗΠΑ: Νέο χτύπημα από την Γκάμπαρντ – «Οι πολεμικοί στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δεν είναι οι ίδιοι»

Ο «Κίτρινος Στόλος»: 15 πλοία και οι ναυτικοί τους αποκλεισμένοι 8 χρόνια, διοργάνωσαν Ολυμπιακούς Αγώνες και έφτιαξαν ακόμη και γραμματόσημα (videos)

Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία δηλώνουν «έτοιμες να συμβάλλουν» στην ασφάλεια του Ορμούζ

Σε νοσοκομείο της Χαβάης εσπευσμένα ο Τσακ Νόρις – Ποια η κατάσταση της υγείας του

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

To άστοχο χιουμοράκι του Τραμπ με το Περλ Χάρμπορ – Έμεινε… παγωτό η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Οι Ιρανοί χτύπησαν F-35 των ΗΠΑ και διυλιστήρια σε Χάιφα και Άσντοτ – Αμερικανικό «μπλόκο» σε Ισραήλ για ενεργειακά πλήγματα – Live οι εξελίξεις

Η γνωστή τριάδα σειρών συνέχισε την… κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη (18/3)

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

Το μυστήριο με τη νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ, το δίδυμο Δένδιας – Πιερρακάκης, η παραπομπή Ζαχαριάδη με στόχο… Τσίπρα και ο Πάρις κόντρα στην Όλγα    

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

